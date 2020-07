Ahmet Ağaoğlu: Son düdük çalmadan hiçbir şey bitmez

Aralık 2021 tarihine kadar bu kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu´dur

Kadro iskeletini bozmayı düşünmüyoruzTolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk şanslarıyla ilgili son düdüğü beklemeleri gerektiğini belirterek, "Şampiyonluk tehlikeye girdi, gidebilir de. Son düdük çalmadan hiçbir şey bitmez. O son düdüğü bekleyelim. Ancak şu an başarısızlığı asla kabul etmiyorum" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, katıldığı bir televizyon programında CAS davası, şampiyonluk şansları ve gündeme ilişkin diğer konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, CAS davasıyla ilgili olarak UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun vermiş olduğu karardan sonra bir takım spekülasyonlar yapıldığını belirterek, "Bunların yüzde 99'unun bu davanın gerçeğiyle bir alakası yok. Yok, kaynağı açıklanamayan gelirler olduğu için UEFA bu cezayı vermiş. Bunu söyleyenlerin sayısı az değil. Bir diğeri Guilherme´nin transferiyle alakalı UEFA´ya yapılan bir şikayet doğrultusunda UEFA bu kararı almış deniliyor. Söz konusu olan yasak, Trabzonspor'un UEFA ile imzalamış olduğu bir mutabakat neticesinde. Bu mutabakat bizden önce 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki finansal fair play konularını kapıyor. Zor bir süreçte göreve geldik. Geldiğimizde 2018-2019 sezonuyla ilgili 50 milyon euro açık vardı. Harcamaları minimize ettiğiniz, kadro maliyetini düşürdüğünüz yerde biz o dönem 15 milyon euro'luk oyuncu sattık. Bunun ötesinde geçen sene mayıs ayında 22 milyon euro sermaye artırımına gittik. Muharrem Usta ile en son imzalanmış alacaklarıyla alakalı 6 milyon euro anlaşma var. 7 milyon euro'luk da vergi uzlaşması. Gerçekleştirdiğimiz bunlar ama yargıçlar kurulu bu bütçeyi kabul etmedi" diye konuştu.

Ağaoğlu, verilen her karara saygı duyduğunu ancak bunun kabullendikleri anlamına gelmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yargıçlar kurulunun başındaki 80 yaşındaki emekli ağır ceza hakimi. Adamın hayatı ceza vermekle geçmiş. Ceza hakimin karşısına giderseniz ceza yerseniz. Bir kere bu sporun ruhuna ters. Perşembe günü duruşmada CAS yargıcına şunu söyledim: 'Sporun ruhuna hakim olan şey ceza mıdır, ödül müdür? Eğer Mayıs 31 değil de Ağustos 31 deseydiniz, takip eden 3 ay içerisinde ben kulübe ayrıca 26 milyon euro gelir getiren tasarrufların içerisinde bulundum. Sportif anlamda alt yapıdan oyuncu yetiştirip satan, Türkiye Kupası´nda final oynayan, ligde de halen şampiyonluk yarışının içerisinde olan ve şu an ikinci sırada bulunan bir kulüp var. Sayın yargıç, bu kulüp bu haliyle ödülümü hak ediyor cezayı mı?' UEFA´da bir panik var. UEFA bu sene CAS´ta Milan ve Ctiy'nin olmak üzere iki benzeri dava kaybetti. Orada, 'Vermiş olduğunuz karar bütün camianın ve oyuncuların motivasyonunu kaybetti' dedim. UEFA amir kurumdur, kararlarına saygı duyuyorum. Ama bazı konulardaki bakış açısı bu olmamalı, at gözlüğü ile bakmamalı. Biz orada şişirilmiş değil, sürdürülebilir bir bilanço sunduk. 'Vergi affı niye yapıldı?' diye soruyor. Bu sizin soracağınız soru değil, ayrıca bu sadece Trabzonspor´a yapılmadı."

"UEFA AGRESİF DAVRANDI"

UEFA'nın davada çok agresif davrandığını kaydeden Ağaoğlu, "UEFA'nın, yargıçların vermiş olduğu kararlar çok ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı. Bu sene 3 maçı vardı 2'sini kaybetti. Trabzonspor davasını da kaybederse ki inşallah kaybedecekler, CAS´tan beklenmedik bir sonuç çıktığında da bu yolun sonu değil. Buradan sonra İsviçre Federal Mahkemesi var. Trabzonspor´un haklarını korumak amacıyla devam edecek olan bir mücadele var. Ayrıca kullanılan üslubu beğenmedim. Duruşma esnasında UEFA´nın avukatının kullanmış olduğu üslup, uluslararası bir federasyonun kullanacağı üsluptan çok uzaktı. Anlayışla karşılıyorum belirli ölçüde. Çünkü iki tane sağlam tokat yemişler ve sinirleri bozulmuş. Bu davayı da kaybederlerse onlar için hoş olmayacak bir durumun başlangıcı olacak" ifadesini kullandı.

PANDEMİ SÜRECİNDEN SONRA ASLINDA GERÇEKTEN İDDİALIYDIK"

Pandemi sürecinden sonra eksik oyuncu sayısının arttığına dikkat çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinden sonra aslında gerçekten iddialıydık. Ama öyle bir süreç yaşadık ki Sörloth´un uzun süren sol ayak baş parmağı sakatlığı vardı. Malatya maçında ciddi sakatlık oluştu. Takım hazırlıklara başladı, Sörloth 15´inci günden sonra hazırlıklara başlamış oldu. Hazırlık çalışmalarının ikinci haftasında Sosa sakatlandı, 3-4 hafta yoktu. Ekuban 1,5 maç kaçırdı. Nwakaeme 3 maç kaçırdı. Gösterilen tepkilerin hakaret olanlar hariç hepsine saygı duyuyorum. Davulu boynunu asmış, tokmağı eline almış, çalıp oynayacağı günü beklerken farklı çok tablo ile karşılaşıyor. Sevinç, coşku bir anda üzüntüye dönüşüyor."

"TEPKİ GÖSTERİLMESİ GEREKEN KİŞİ BENİM"

Takımın şampiyonluğunu bekleyen taraftar takımın şampiyonluk yarışından uzaklaştığında göstereceği tepkinin son derece doğal olduğunu söyleyen Ağaoğlu, bu konuda şunları dedi:

"Tepkinin gösterilmesi gereken insan benim. İşin başındakine tepki gösterirsiniz, mahalle bekçisine değil. Bunu da saygıyla karşılıyorum, bu da işin bir parçası. Zaten kabullenerek geliyorsunuz. Bunların etkisinde kalarak eğer bunlar sizde küskünlüğe, kırgınlığa, motivasyon kaybına neden oluyorsa siz yanlış kişisiniz ve yanlış yerde oturuyorsunuzdur. Ben asla bu yönetimi başarısız görmüyorum. 10 sene üzerine kupada finale çıkmış bir takım var. Futbolcuları, eleştirmeyin, hocayı eleştirmeyin, beni eleştirin. Söyleyeceğiniz bir şey varsa bana söyleyin. Ortada olumsuz giden bir şey varsa bunun sorumlusu benim. Bu kupa finaline bu takımı getirdi? 10 sene üzerine şampiyonluk yarışı içine bu takım soktu? Bu oyuncular soktu."

"SAKATLIKLARDAN DOLAYI ÇOK CİDDİ ZAFİYET YAŞADIK"

Pandemi sonrası sakatlıklardan dolayı çok ciddi zafiyet yaşadıklarını kaydeden Ağaoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bizim taraftarımızda şu olguyu kıramadık. Bazı taraftarlarımızda, `ne yaparsak yapalım bu düzen içinde bizi şampiyon yapmazlar´ düşüncesi var. Bu Trabzon insanının bakış açısına ters. Elde etmiş olduğumuz başarıların hiçbiri altın tepsi içinde sunulmadı. Hepsini savaşarak, mücadele ederek kazandık. Futbolsever insanların sempatisine bu nedenle muhatap olduk. Ne demek bizi yapmazlar. Vermezlerse alacağız. Ama durun. Yaşamış olduğumuz sakatlıklar, kadro yapısındaki darlık, Obi Mikel´in gidişi ciddi sıkıntı. Sturridge´nin gidişinde takım üzerinde ve kadro yapısında ciddi zafiyet yarattığını zannetmiyorum ama önemli oyuncu, önemli silahtı. Varlığı rakibi rahatsız eden, öyle bir oyuncuyu kulübede bile görseniz rahatsız olursunuz. Devre arası alınan futbolcular, Ndiaye alındığında `ne işi var´ diyebilir misiniz? Veya Guilherme? Herkesin bildiği seyrettiği oyuncu. İsim üzerinden gidersek en büyük hatayı burada yapmış oluruz. Şampiyonluk yarışı içinde aklımıza gelen oyuncular Uğurcan yemeyecek, yemedi de. Erce aynı şekilde. İleride Sörloth, Sosa, Nwakaeme, Ekuban. Kabul etmemiz lazım. Bu oyuncularda Uğurcan hariç pandemi sonrası yaşadığımız sakatlıklardan dolayı çok ciddi zafiyet yaşadık. Ciddi irtifa kaybı yaşadık. Biz zaten bu oyuncularla buraya gelmedik mi? Benim sorum bu. bunlarla geldik. Her oyuncunun kötü oynama hakkı var. Bir yönetici olarak ben bunu kabul etmek zorundayım. Otomobilin lastiği patladığında lastiği mi otomobili mi değiştirirsiniz?"

"2021´E KADAR GÖREV BAŞINDAYIM"

Pusuda yatmış, bu durumu başarısız olarak gören ve bunun üzerinden toplumu yönlendirmeye çalışan insanların olduğunu iddia eden Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu açık bilsinler. Ben başarısız olduğumu hissettiğim anda, buna kanaat getirdiğim anda sakın beni başkalarıyla karıştırmasınlar bir dakika o görevde kalmam. Başarısız olduğunu bile bile o koltukta kalması ihanettir. Benim açımdan bakıldığında ihanet ile eş değer. Ama ben başarısız olduğumuzu asla kabul etmiyorum. Bu takım ve bu kulüpte artık yapılanma dönemi bitmiştir. Bundan sonra eksik olan tarafları tamir ederek, düzeltip, üzerine koya koya gidecektir. Pusuda bekleyenler tabi var. Yönetim istifa edecek, başkan istifa edecek. İkinci başkan olarak devam edecek. Hiç beklemesinler. Sakın ha. Aralık 2021 Trabzonspor genel kurulunun yapılacağı tarih. Aralık 2021 tarihine kadar bu kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu´dur. Başarısız olduğumuzu hissettiğimiz anda gereğini yaparız. Yapmadığımız takdirde ihanetle eş değerdir. Taraftarın kızgınlığını, hayal kırıklığını çok iyi anlıyorum. Bu sene varsayalım şampiyonluğu kaybettik. Bu kadar sırt çevirmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde bizim oynayacağımız 34 maç, koskoca bir sezon var. Eğer eksiklik, hatalardan ders aldığınız takdirde, havasını kaçıran lastiği, yanan balatayı değiştirip devam ettiğiniz zaman geçen sene 4´üncü bu sene ortada. Trabzonspor idari ve mali bu şekilde devam ettiği sürece her zaman yarışın içine olacaktır. Buna inanmasam benden önce oluşmuş 840 milyon borcun altına kefil olarak niye imza atayım. Deli miyim? Her yönüyle başarıyı kovalayan, bizim doğrularımız değil kulübün doğrularını yapan, başarıyı kovalayan ekibiz."

Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk şanslarıyla ilgili olarak ise, "Şampiyonluk tehlikeye girdi, gidebilir de. Son düdük çalmadan hiçbir şey bitmez. O son düdüğü bekleyelim. Ancak şu an başarısızlığı asla kabul etmiyorum" dedi.

"TAKIMIN PATRONU ŞUANDA HÜSEYİN ÇİMŞİR"

"Ünal Karaman ayrıldıktan sonra yardımcısı göreve devam etti" diyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Teknik adam değişikliği olmadı. Performansından memnun muyuz? Kaç maç oynamış, kaç puan almış bakalım. Takımın patronu şu anda Hüseyin Çimşir. Bu takımın hocasının da oyuncuların da oynayacağı kupa finali var. Geri kalan 2 maç hiç mi önemli değil. Lastik hava kaçırdıktan sonra arabayı değiştirmek en büyük sıkıntımız. Ligin devam ettiği, kupada final oynayacağımız süreç içinde mevcut kadro teknik kadro üzerinden bir takım spekülasyonlar yapmanın takıma, kulübe veya oynanacak maçlara yansımasını ne olabileceğini düşünebiliyor mu insanlar? Şu an işimizi yapıyoruz. Kimse kusura bakmasın asla başarısız değiliz. Şampiyonluk tehlikeyi girdi gidebilirdi. Orada hata var mı? Fizik gücünde düşüş varsa eleştirilebilir. `Bundan topçu olmaz´ demek eleştiri değildir. Sen o adamı öldürmeye gidiyorsun. Ben bunu kabul edemem. Eleştireceksin ama `senden topçu, başkan olmaz.´ Olmazsa iki tane seçim vardı. Gelseydin sen olsaydın. Şu an itibariyle iyi de bir başkan olduğumu iddia ediyorum. Sörloth bizim Avrupa´dan alıp geliştirip Avrupa´ya sunduğumuz oyuncudur. Siz buzdağının üzerini görüyorsunuz. Biz baktığımızda bir bütün olarak görmek zorundayız. Bir hatayı tamir ederken diğer tarafta daha büyük hasarlara yol açmamanız lazım. Kadro zafiyetimiz var doğru. 16 milyon euro´yu aştığım zaman ceza yiyeceğim. Avrupa Kupalarında olmayacağım. Nasıl böyle bir tasarrufun içine girebilirim. Başakşehir´in geliri çokmuş, Allah daha çok etsin. Bizim bir türlü o kadar gelirimiz olamadı. Seyircimiz var, şampiyonluklarımız var, naklen yayın gelirinden aldığımız paralar fazla ama ne hikmetse sponsor ve reklam gelirlerimiz o kadar yüksek olmadığı için 40-50 milyon euro'luk kadro genişliği olan takımla mücadele ediyoruz. Bu gözardı ediliyor. Trabzonspor diğer kulüplerle karşılaştırıldığında önümüzdeki seneye en avantajlı başlayacak kulüp olacak. Tüm kulüpler gelir kaybına uğrayacaklar. Seyircili başlayacağı belirli değil. Başlasa da ne kadar gelecek. Kombine, seyirci hasılat düşüşü. Ürün satışlarında çok ciddi düşüş var. Yayınca kuruluşla sıkıntılar herkesin malumu. Vergi oranlarının artması. Nereden gelir elde edecek futbol kulüpleri. Keyfimizden ya da cimri olduğumdan değil, elimdeki ile en iyisini yapmak zorundayım. Ben de bilirdim 15 milyon euro vermeyi."

"ANLAŞTIĞIMIZ 4 OYUNCU VAR"

Transfer çalışmalarına yönelik de konuşan Ağaoğlu, "Ön protokol imzaladığımız 4 oyuncu var. İsim veremem. Kendi bütçe rakamlarına göre hareket edeceksin. Çok ucuza alıp geliştirmeye mecburum. Her sene bir futbolcuyu yetiştirip, geliştirip satmak durumundayım. 5 oyuncu değişikliğini avantaj olarak kullanabilmemiz için ilk 11 seviyesinde kadroya katkı yapabilecek nitelikteki oyuncu transferlerinden oluşan bir kadro kurma zorunluluğumuz var. Bizim kadromuzda piyasa değeri 16 milyon euro üzerinde 3 oyuncu var. Ömür, Uğurcan, Sörloth´a çok iyi paralar verdiler. 3´ünü birden gönderdiğiniz zaman 3'ünün boşluğunu dolduracak oyuncular alabilirsiniz. Orada iskeleti bozmuş olursunuz, sıkıntıyı yaşarsınız. Planımız, programımız en fazla bir oyuncu gönderebiliriz. 4 ile 6 oyuncu transferi düşünüyoruz. Gelecek sezon iskelet kadrosunu korumak istiyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-07-18 18:20:23



