Trabzon'daki en büyük kurban satış ve kesim alanı olan Akyazı'da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen alanda şehir dışı ve şehir içinden gelen kurban satıcıları için her şey düşünüldü.

Covid19 salgını nedeniyle bu seneki çalışmaları daha dikkatli şekilde yürüttüklerini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vatandaşların kurban vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirmesi için gerekli bütün tedbirleri aldıklarını söyledi. Bu sene kurban kesim yerlerinin sayısını artırdıklarını dile getiren Genç, Akyazı Kurban Satış ve Kesim Alanı ile birlikte toplamda 25 adet kurban kesim alanı oluşturduklarını kaydetti. Covid19 salgını nedeniyle vatandaşların kurban merkezlerinde de maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesi gerektiğini belirten Başkan Genç, “Akyazı’da havyan satıcılarının ve vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayabileceği lokanta, lavabo, duşa kabin, mescit, çay ocağı gibi üniteler inşa ettik. Bu sene Covid19 salgını nedeniyle çalışmalarımızı daha dikkatli bir şekilde yürüttük. Hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen birçok vatandaşımız kurbanlıklarını burada satışa sunuyor. Hem alıcıların ve hem de satıcıların yoğunluğu nedeniyle alandaki insan sirkülasyonu çok fazla o nedenle virüs salgını nedeniyle daha bir dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımızın virüsten korunmak için uygulanan maske ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle riayet etmesini istiyoruz ki, dini bir vecibe olmasının yanında neşe ve sevinç kaynağı olan bayramımız kabusa dönüşmesin” dedi.



“Kaçak kesim yapmayın”

Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda kurbanlarını kesmelerini sağlamak için her türlü tedbiri aldıklarını kaydeden Genç, “Oluşturduğumuz kurban kesim ve satış alanlarının ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyorum. Bu alanları vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini dini vecibelerimize uygun olarak yerine getirebileceği şekilde dizayn ettik. Görevli profesyonel kasaplarımız dini vecibelere uygun bir şekilde kesim işlemini yaparak kurbanlıkları vatandaşlarımıza teslim edecek. Bu nedenle çirkin görüntülere sebebiyet vermemek için kurbanlıkların manevi atmosfere uygun bir şekilde belediyemizin belirlediği alanlarda kesilmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızdan bu alanların dışında kaçak kesim yapmamalarını rica ediyoruz. Kaçak kesimin kanunlar çerçevesinde cezai müeyyidesinin olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.



“Kurbanlıklara sıkı denetim”

Kurbanlıkların Ortahisar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından hastalık, sağlık ve hamilelikle ilgili durumlarının ciddiyetle kontrol edildiğini ifade eden Başkan Genç, "Veteriner Müdürlüğü ekiplerimiz kurbanlıkların hastalık, sağlık, hamilelik ilgili durumları büyük bir ciddiyetle takip edecek. Bu konuda herhangi bir suistimale yer vermeyeceğiz. Kurban Bayramı sürecinde vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek altyapıyı oluşturuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız bize güvensinler. Kurban bayramının sorunsuz ve huzurlu bir şekilde geçirilebilmesi için bütün tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımız Kurban Bayramı boyunca temizlik konusundaki şikayetlerini belediyemizin 444 61 44 nolu Alo Temizlik Hattı'na bildirebilir. Vatandaşlarımızdan gelen bütün taleplere ivedilikle cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

