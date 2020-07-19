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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Celil Hekimoğlu: "Trabzon'a kupa ile dönmek istiyoruz"

İHA

Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, Trabzon'a kupa ile dönmek istediklerini söyledi.

Celil Hekimoğlu: "Trabzon'a kupa ile dönmek istiyoruz"

Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, Trabzon'a kupa ile dönmek istediklerini söyledi.
Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu 1 yıldır emek verdiklerini ve çok çalıştıklarını belirterek, "Playoffta oynayacağımız takımlarını hepsi bir birbirinden kuvvetli. Herkes eşit gibi görünüyor. Burada kim kazanırsa kazansın, tebrik etmek lazım. Biz teknik heyet ve kadromuza görevini yapmış gözü ile bakıyoruz. Çünkü biz sezona başlarken playoff hedefi ile başladık. Bunu da başardık. Ama buraya gelmişken neden şampiyon olmayalım. Bunu başaracak güce de sahibiz. 8 takımın olduğu ve 1 takımın çıkacağı yerde kaybedersek de çok üzülmememiz lazım. Mücadele edeceğiz. Biz de takımımıza destek vereceğiz. Nasip olursa 28 Temmuzda buradan kupa ile Trabzon’a gitmeyi çok istiyoruz. Olmazsa da ben futbolcularımı tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar ve alkışı hak ettiler" şeklinde konuştu.

"1. lige çıkarsak Trabzonspor takımımızdan çok katkı alır"
Amaçlarının Trabzonspor'a destek olmak olduğunu belirten Hekimoğlu, "1. ligde bir Trabzon takımının olmaması gerçekten büyük bir eksiklik. 1461 Trabzon bu eksikliği kapatıyordu. Artık o yok. Burada amaç Trabzonspor’a destek olmak. Çünkü bizim takımımız Trabzonspor. Bu yüzden orada bir takım olması çok önemli. Biz oluruz, başkası olur. Ama 1. ligde bir tane Trabzon takımı olması lazım ki Trabzonspor’a ciddi anlamda oyuncu desteği sağlasın. Trabzonspor rezerv takım düşünüyor. Eğer 1. ligde bir takım olursa Trabzonspor bu takımdan çok katkı alır. Bu sene inşallah olur ama olmazsa da biz 1. lig hedefi için yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah Trabzonspor şampiyon olur"
Başkan Hekimoğlu, taraftarların verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, "Taraftarlarımıza ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Çok fazla desteklerini hissediyoruz. Demek ki biz bu süreci güzel yönettik. Biz hep Trabzonspor’uz, Trabzonspor’un evladıyız, yavrusuyuz dedik. Bizi ayrı görmeyin dedik. Çünkü misyonumuz hep aynı. Böyle olması beni çok mutlu ediyor. Bu ilgi aynı zamanda bize bir de sorumluluk yüklüyor. Trabzonspor’un sıkıntıya giren bir şampiyonluk yarışı var. İnşallah son 2 maçta her şey gönlümüzden geçen gibi olur ve Trabzonspor’umuz da şampiyon olur. Olamazsa da bize sorumluluk yükleniyor. Umarım buradan bir şampiyonluk tesellisi alırız ve Trabzonluları bir nebze de olsa mutlu ederiz" açıklamasını yapıtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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