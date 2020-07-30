Trabzonspor CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek

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Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetmesinin ardından bordomavili kulüp İsviçre Federal Mahkemesi'ne giderek kararı kalkmasını isteyecek.

Bordomavili kulübe CAS'tan kötü haber geldi. Spor Tahkim Mahkemesi, Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Trabzonspor yönetimi bunun üzerine İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurarak kararın düzeltilmesini isteyecek.

Bordomavili kulübün, kararla ilgili detayların ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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