Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (5)

3 EV TAHLİYE EDİLDİ

Trabzon'un Of ilçesinde, şiddetli yağışta meydana gelen heyelanda, Kavakpınar Mahallesi'nde 3 ev risk nedeniyle tahliye edildi. 20 kişinin tahliyesi sırasında kalp hastası Emine Köksal (74), sağlık ve Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK) ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı.Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/TRABZON, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE

2020-08-14 23:19:52



