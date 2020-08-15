Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (6)

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BAKAN SOYLU VE KARAİSMAİLOĞLU SEL BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, incelemelerde bulunmak üzere sel ve heyelanın vurduğu Trabzon'un Of ilçesine geldi. Of ve Hayrat ilçe kaymakamlıklarını ziyaret eden bakanlar, daha sonra Ballıca Mahallesi'ne geçti.Tolga SAĞLAM-Nurullah CABRİ/TRABZON, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Nurullah CABRİ

2020-08-14 23:48:14



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