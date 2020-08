Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (5)

O ANLARI ANLATTILAR; 'SANİYELİK OLAY YAŞADIK'

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Gökçeoba Mahallesi'nde çay bahçesinde meydana gelen heyelanı cep telefonuyla kayda alan Muhammet Ali Öztel, o anları anlattı. Öztel, "Annemler bu bölgeye gelmişler, ben de onları buradan almaya geldim. Bölgeden tam geçerken büyük bir sesle buralar patladı. Büyük bir heyelan oldu. Annem korkudan bayılma tehlikesi yaşadı. Olay anını cep telefonu ile görüntülemeye çalıştım. Ardından annemi sırtında taşıyıp buradan uzaklaştık. Saniyelik olay yaşadık. Bir anda tüm çay tarlaları gitti" dedi.

'HER TARAF PERİŞAN OLDU'

Yöre sakini Mehmet Öztel de, "Şiddetli bir yağmur başladı. Metrekareye en az 150 kilogram yağmur yağdı. Her taraf perişan oldu. Tarlalarımız balçık ve şu altında kaldı. Haberi duyar duymaz geldim. Seller yolları almış, yollarımız kapandı. Allaha şükür bugün hava biraz iyi" diye konuştu.

Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/OF (Trabzon), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Of

2020-08-15 11:48:09



