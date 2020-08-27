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Atık Lityum pillerden kritik metallerin geri dönüşümünü sağlayacaklar

İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Maden Mühendisliği Bölümü HydrometB&Pm Araştırma Grubu, Avrupa Birliği (AB) proje desteği ile atık lityum iyon pillerden kritik metallerin geri dönüşümünü gerçekleştirecek.

Atık Lityum pillerden kritik metallerin geri dönüşümünü sağlayacaklar

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Maden Mühendisliği Bölümü HydrometB&Pm Araştırma Grubu, Avrupa Birliği (AB) proje desteği ile atık lityum iyon pillerden kritik metallerin geri dönüşümünü gerçekleştirecek.
KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, CevherKömür Hazırlama ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ersin Yener Yazıcı, Prof. Dr. Hacı Deveci ve Doç. Dr. Oktay Celep'in yer aldığı 'Atık Liiyon pil yönetimi entegrasyonu ve teknolojilerin değerlendirilmesi' başlıklı proje ERAMIN2 2019 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
Projenin Güney Afrika (konsorsiyum lideri), Türkiye ve İsveç olmak üzere üç ülkeden toplam 5 kuruluşun (3 üniversite, 1 enstitü ve 1 KOBİ) katkılarıyla yürütüleceğini belirten Doç. Dr. Ersin Yener Yazıcı, toplam bütçesi yaklaşık 650 bin Euro olan projenin 36 ayda tamamlanmasının planlandığını söyledi.
Proje yürütücüsü KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ersin Yener Yazıcı, “Dünyadaki hammadde kaynaklarının giderek tükenmesi, özellikle ileri teknoloji ürünlerde kullanımı zorunlu olan bazı hammaddelerin temininde yaşanan zorluklar atık piller gibi ikincil kaynaklardan hammaddelerin geri dönüşümünü zorunlu hale getiriyor. Bu amaca ulaşmak için geliştirilen 'Döngüsel Ekonomi' yaklaşımı ile hammadde kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. Maden/cevher hazırlama mühendisleri olarak bizlerin temel çalışma alanları arasında 'Kentsel Madencilik' olarak adlandırılan,atık piller ve elektronik cihazlar gibi günlük hayatta kullanıldığımız ekipman ve malzemelerin atıklarından/hurdalarından metallerin geri kazanımı/dönüşümü süreçleri de önemli bir yere sahiptir.
KTÜ Maden Mühendisliği Bölümünde faaliyet gösteren HydrometB&PM Araştırma Grubu olarak birincil/doğal kaynaklar (cevherler) ve ikincil kaynaklardan (atık piller, elektronik atık (eatık), atık kesici uçlar, metalürjik atıklar, cevher zenginleştirme atıkları vd.) ekonomik değeri yüksek metallerin kazanımına (veya geri dönüşümüne) yönelik uzun yıllardır ARGE faaliyetleri yürütüyoruz. Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan ERAMIN2 programı kapsamında kabul edilen proje kapsamında cep telefonları dâhil birçok elektronik cihazda kullanılan ve özellikle son yıllarda dünyada elektrik araç üretiminin de yaygınlaşması ile daha da önemli hale gelen lityum (Li) ve kobalt (Co) metallerinin hidrometalurjik yöntemlerle geri dönüşümü için teknik, ekonomik ve çevresel açıdan uygun yenilikçi proseslerin geliştirilmesine yönelik ARGE çalışmalarını üniversitemizin laboratuvarlarında yürüteceğiz. Elde ettiğimiz sonuçlar ışığında daha büyük ölçekli hidrometalurjik testleri, proje ortağımız Exitcom Recycling firmasının tesislerinde gerçekleştirerek çalışmalarımızı daha yüksek Teknoloji Hazırlık Seviyesinde (THS) uygulamayı planlıyoruz. Proje çıktılarının, ülkemizin de ihtiyacı olan bu kritik hammaddelerin atık pillerden teminine yönelik değerli katkılar sunacağını öngörüyoruz” dedi.

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