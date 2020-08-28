Trabzonspor'da tüm testler negatif

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

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TRABZON, (DHA) Trabzonspor'da yapılan koronavirüs testlerinde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA

2020-08-28 09:42:53



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