Fındık üreticilerine “Fındığınızı kapınıza kadar gelerek almak isteyenlere karşı tedbirli olun” uyarısı TTB Yönetim Kurulu Üyesi Celil Karabinaoğlu: “Tüccar değiller, üreticinin fındığını eksik tartarak alıyorlar; Bu düpedüz emek gaspı, hırsızlıktır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık üreticilerine “Fındığınızı kapınıza kadar gelerek almak isteyenlere karşı tedbirli olun” uyarısı TTB Yönetim Kurulu Üyesi Celil Karabinaoğlu: “Tüccar değiller, üreticinin fındığını eksik tartarak alıyorlar; Bu düpedüz emek gaspı, hırsızlıktır”

İHA

2020 ürünü fındık hasadı sonrası üreticilerin fındığını satarken özellikle seyyar alıcılara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Fındık üreticilerine “Fındığınızı kapınıza kadar gelerek almak isteyenlere karşı tedbirli olun” uyarısı TTB Yönetim Kurulu Üyesi Celil Karabinaoğlu: “Tüccar değiller, üreticinin fındığını eksik tartarak alıyorlar; Bu düpedüz emek gaspı, hırsızlıktır”

2020 ürünü fındık hasadı sonrası üreticilerin fındığını satarken özellikle seyyar alıcılara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Üyesi Celil Karabinaoğlu, tombul fındığın serbest piyasada Trabzon’da 50 randımanı 21 TL’den işlem gördüğünü, fabrikaların da tüccardan 21.25 TL’den alım yaptığını hatırlattı. Karabinaoğlu “Bunların üzerinde fiyat verip, genellikle köylere üreticilerin ayağına kadar giderek yapılan satışlarda sıkıntılar, aldatmalar var. Üreticilerimizi vergi levhası olmayan, kaydı bulunmayan adeta bir kantar bir araba ile köylere dadanan bu gibi alıcılara karşı uyarıyoruz. Bunlar geçmişte de vardı, şimdi de varlar. Dengesinde çeşitli şekillerde oynanmış kantarlarla köylünün emeğini fındığı eksik tartarak çalıp gidiyorlar. Üretici normal şartlarda belki de 2122 liraya satacağı fındığından bunlar yüzünden 1819 liraya denk gelen bir kazanç sağlayabiliyor. Ama bunun farkında değiller. Üreticinin emeğine, alın terine, bir yıllık beklentisine yazık. Bu konuda yıllardan beri uyarıyoruz. Ama önünü bir türlü alamıyoruz. Bunların yaptıkları emek gaspıdır, düpedüz hırsızlıktır. Vergi levhaları yok, denetimleri yok. Üreticilerimiz bu gibi insanlara itibar etmesinler. Satacaklarsa da mutlaka fındıklarını ayrıca tartıp ona göre versinler” dedi.
Üreticinin fındığını az tartıp almanın açıkca hırsızlık olduğunu tekrarlayan Karabinaoğlu, “Bu gibilerle ilgili muhtarları da uyardık. Ama yasal olarak yapacakları bir şey de yok. Bu konuda devletin üreticisini de mağdur eden bu gibilere karşı yaptırımlar uygulaması, tedbirler alması gerekiyor. Bunların yüzünden, fındık ticaretini yasalara ve kurallara uygun olarak yapan tüccarda mağdur oluyor” diye konuştu.
Celil Karabinaoğlu piyasadaki hareketlilik ile ilgili olarak da “Fındık bu yıl çok kaliteli. Son 5 yılın en kaliteli mahsulü oluştu. Sivri fındıklarda biraz sıkıntı var. Tombul fındık az verdiği için kaliteli, sivri çok verdiği için biraz düşük. Tombul fındıklar geçen yıla göre 12 randıman daha yüksek. Üretici ise fiyattan gayet memnun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadenizli balıkçılar, 'vira bismillah' demeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Karadenizli balıkçılar, 'vira bismillah' demeye ...
Süper Lig'in en değerlisi Trabzonspor
YEREL HABERLER Süper Lig'in en değerlisi Trabzonspor
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü Trabzon’da törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü ...
Trabzonspor'dan 30 Ağustos pozu
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan 30 Ağustos pozu
Başkan Arpacı güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Arpacı güven tazeledi
Trabzon’da Korona virüs vakaları artınca valilik “Kendinikorukendinikurtar” adıyla sosyal medyada kampanya başlattı İl genelinde vaka sayısı 2 bini aşarken, Pandemi sürecinde il genelinde 46 kişi hayatını kaybetti Son olarak Araklı Anadolu Lisesi müdüründe Korona virüs çıkınca okulda görüştüğü tüm öğretmenlere tek tek test yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Trabzon’da Korona virüs vakaları artınca valilik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X