Fındık için borsa-üniversite işbirliği

Avrasya Üniversitesi tarafından ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkla ilgili bilimsel araştırmalar yapılıyor.

Trabzon Ticaret Borsası ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde üniversitenin Projelerden Sorumlu Koordinatörü Prof. Dr. Teoman Ayhan başkanlığındaki araştırma grubu, önceliği fındıkta olmak üzere yöresel ürünlerin raf ömürlerinin arttırılarak ekonomiye kazandırılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapıyor.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ferudun Keskin, Biyokimya Programı Bölüm Başkanı öğretim üyesi Dr.Tuba Bekircan ve Dr. Handan Günay Acar’ın yer aldığı araştırma grubu, borsanın fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak amacıyla kurduğu örnek bahçelerde toprak, dal, yaprak ve ürünün kurutulması aşamalarında araştırmalar yapıyorlar. Araştırma da borsaya üye ihracatçılarla işbirliği yapılarak laboratuvar imkânlarından da yararlanılıyor.

Özellikle fındığın kurutulmasında en verimli yöntemler konusunda yapılan araştırmalarla, ürünün kalitesinin ve raf ömrünün arttırılmasına da katkı sağlanması hedefleniyor.

Bilgisayar Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ferudun Keskin, bölgedeki gıda ürünlerinin aromasının ayrıcalıklı doğa koşullarının sonucu olduğuna dikkat çekerek, “Ancak bu aynı zamanda ürünlerimizin saklama ömrünün kısa oluşunun da ana nedenidir. Kurutma bölge şartlarına uygun doğal sistemlerin geliştirilmesi ile aromanın sağladığı bu ayrıcalığının korunabileceğini düşünüyoruz “ diye konuştu.

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