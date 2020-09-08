Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, iki günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda bordomavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.