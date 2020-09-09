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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batuhan Karadeniz: "Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok"

İHA

Batuhan Karadeniz: "Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok"

Hekimoğlu Trabzon FK takım kaptanı Batuhan Karadeniz, şampiyonluktan başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.
TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK Kulübü'nün takım kaptanları, Batuhan Karadeniz ve Yasin Palaz, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Takım kaptanı Batuhan Karadeniz öncelikli olarak, kendisini kaptanlığa layık gören yönetim ve teknik heyete teşekkür ederek, “Biz de bu göreve layık olacağız. Bu sorumluluğu bana güvenip verenlere mahcup olmak istemiyorum. Bu nedenle 1 sezon boyunca tüm gücümüzü sahaya yansıtıp şampiyon olmak istiyoruz” dedi.
Bu sezon tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Batuhan Karadeniz, “Bu nedenle güçlü bir kadro kuruldu. Özellikle takımdaki arkadaşlık ve aile ortamı çok iyi. Zaten başarının da birliktelik ve aile ortamından geçtiğini hepimiz biliyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Bu uğurda yola çıktık. 2 kamp geçirdik. Şimdi ilk hafta oynayacağımız Sancaktepe maçına hazırlanıyoruz. Sancaktepe maçıyla birlikte şampiyonluk hedefi ile Bismillah diyeceğiz. İnşallah kazasız, belasız, sakatlıksız ve sonu şampiyonlukla biten bir lig olur bizim için” ifadelerini kullandı.
Takımın 2. kaptanı Yasin Palaz da şampiyonluktan başka düşüncelerinin olmadığını ifade ederek, “Burada yönetiminden, teknik heyetine, futbolcusundan personeline kadar herkesin bir hedefi var o da şampiyonluk yaşamak. Bu ortak hedef doğrultusunda burada toplandık. Biz de bu hedefe ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Tek hedefimiz sezon sonu TFF 1. Lig’e yükselmek” açıklamasını yaptı.
Ayrıca kaptanlık görevini kendisine layık görenlere de teşekkür eden Yasin Palaz, “Biz de bu sorumluluğun üstesinden en iyi şekilde geleceğimize inanıyoruz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Yeni sezonda şampiyonluktan başka düşüncemiz yok. Başka bir hedefimiz yok zaten, kesinlikle şampiyon olacağız. Çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda yapıyoruz. Bize güvenenleri ve bu takımı hak ettiği yere getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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