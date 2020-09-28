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Trabzon'un içme suyu hattını yenileme çalışmaları devam ediyor Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “2023’te tamamlanacak dev proje ile Trabzonumuza 50-60 yıllık sağlıklı içme suyu altyapısını sağlamış olacağız”

İHA

Trabzon'un içme suyu hattını yenileme çalışmaları devam ediyor Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “2023’te tamamlanacak dev proje ile Trabzonumuza 50-60 yıllık sağlıklı içme suyu altyapısını sağlamış olacağız”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar’ın 565 kilometrelik içme suyu hattını yenileyecek proje çalışmalarını yerinde inceleyerek “2023’te tamamlanacak dev proje ile Trabzonumuza 5060 yıllık sağlıklı içme suyu altyapısını sağlamış olacağız” dedi.
Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak toplam 130 Milyon TL’lik kaynakla Doğu Karadeniz’in en büyük nüfusa sahip ilçesi Ortahisar’ın ihtiyaca cevap verme noktasında eksik kalan 565 kilometrelik içme suyu şebekesi bütünüyle yenileniyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, projenin başlangıç noktalarından olan Kalkınma ve Beşirli mahallelerindeki çalışmaları yerinde inceledi.
Trabzon Su Temini Projesi’nin şehir için tarihi nitelikte bir proje olduğunu belirten Başkan Murat Zorluoğlu, şehirde yaklaşık 40 yıl önce dönemin şartları ve teknolojik imkânlarına göre bir içme suyu altyapı çalışması yapıldığını, o günden beri Trabzon’un bu büyüklükte bir içme suyu yatırımı almadığını söyledi. Projenin çok tarafı olduğunu vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Bu bir AB projesi. Finansmanının yüzde 60’ını AB fonlarından sağlıyoruz. Geri kalan yüzde 40’lık kısmının yüzde 25’i TİSKİ bütçesinden, yüzde 15’ini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden temin ediyoruz” diye konuştu.

"565 kilometrelik hat yenileniyor"
“Ortahisar ilçemizde 565 kilometrelik içme suyu şebekesini bütünüyle yeniliyoruz” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Neredeyse girmeyeceğimiz hiçbir cadde hiçbir sokak yok. Tüm binalara bağlantıların sağlanacağı hakikaten çok kapsamlı bir çalışma. Bu çalışmalardan vatandaşların minimum düzeyde etkilenmeleri adına iyi bir ekip ve iyi bir koordinasyonla çalışıyoruz. Ekibin başında TİSKİ Genel Müdür Yardımcısı var. Bu sadece TİSKİ’nin de işi değil. Aynı zamanda Büyükşehir tarafı da var. Doğalgaz tarafı var, elektrik tarafı var, daha pek çok tarafı var. Tüm kurumlarla koordinasyonu sağladık ve bugün sahada da bu koordinasyona müşahede ettik” ifadelerini kullandı.

"Belediyeler genelde hoşlanmazlar ama..."
Başkan Zorluoğlu, içme suyu ve altyapı hizmetlerinin esasında belediyelerin yapmaktan hoşlanacağı işler olmadığını belirterek "Vatandaşın çok görmeyeceği ancak ileride daha da kaliteli bir içme suyuna sahip olduğunda anlayabileceği bir yatırım bu aslında. Ancak biz bu projeyi şehrin faydasına olan bir iş olarak gördüğümüz için göreve geldiğimizden beri en fazla zaman harcadığımız ve gerçekleşmesini çok istediğimiz bir projeydi. Elhamdülillah. Yaklaşık bir ay önce bu işe başladık ve şu ana kadar birkaç bölgede 12 kilometrelik bir çalışma gerçekleştirdik. Ekip sayısının artırılmasıyla iş daha da hızlanacaktır. Ekibimize, yüklenici ve müşavir firmalarımıza, bizim arkadaşlarımızın tecrübesine inanıyorum. Herkes özveriyle bu işin altına elini, gövdesini koymuş durumda" şeklinde konuştu.

"2023 yılı içinde bitireceğiz"
"2023 yılı içerisinde bu işi tamamlayacağız" diyen Zorluoğlu şunları söyledi:
"Bu proje bittiğinde belki de Trabzon’un 5060 yıl daha sağlıklı içme suyu altyapısını da sağlamış olacağız. Ama bunu sadece bir içme suyu projesi olarak değil bir fırsat olarak da görüyoruz. Hazır şebeke hattı için yerleri kazmışken şehrimizin eksik yağmursuyu ve kanalizasyon problemlerini de bu arada gidermek istiyoruz. Yağmursuyu ve kanalizasyon ihalemizi de tamamladık, sözleşmemizi yaptık. Bu ihaleyle eş zamanlı olarak bu işi de sürdüreceğiz. Diğer taraftan da doğalgaz ve elektrik dağıtım firmalarıyla da istişare halindeyiz. Onlar da hazır bu iş yapılıyorken bazı noktalarda elektrik ve doğalgaz çalışmalarını gerçekleştirecekler. Bu projemizin şehrimize bir büyük faydası da telekomünikasyon altyapısının tamamlanması olacak. Şehrin en kılcal noktalarına kadar fiber optik altyapısını oluşturacağımız kanalları da inşallah bu projeyle birlikte sağlamak istiyoruz. Bu gerçekleştiğinde Trabzon’da önümüzdeki yıllarda akıllı durak, akıllı kavşak gibi akıllı şehir uygulamalarında Türkiye’de örnek şehir haline gelebilecektir. İnşallah planlandığı tarihte bitirilecek.”

"Vatandaşlarımızdan sabır bekliyoruz"
Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların minimum düzeyde etkilenmesi için her türlü tedbiri aldıklarını kaydeden Başkan Zorluoğlu, “Arızaya sebep olunduysa anında TİSKİ ekiplerimiz müdahale ediyor. Bir taraftan kazıyoruz diğer taraftan çalışma bölgesinde hazır bekletilen malzemeyle hemen doldurup, akabinde beton ekibi gelip bu yerlerin ulaşıma açık hale getirilmesi adına betonlama yapıyoruz. Zor bir iş, ister istemez vatandaşlarımızın günlük yaşamını etkileyecek dokunuşlar söz konusu ama neticede bu çalışma hepimiz için çok faydalı ve önemli. Vatandaşlarımızın bu çalışmalar boyunca biraz daha sabretmelerini istirham ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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