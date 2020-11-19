Trabzonspor´da B.B Erzurumspor hazırlıkları devam etti

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TRABZON,(DHA)Süper Lig´in 9´uncu haftasında sahasında B.B Erzurumspor´u konuk edecek Trabzonspor yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman teknik ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında yapılan koordinasyon, reaksiyon, 5´e 2 çalışmaları ve gruplar halinde taktiksel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA

2020-11-19 16:37:23



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