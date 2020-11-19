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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor´da B.B Erzurumspor hazırlıkları devam etti

DHA

Trabzonspor´da B.B Erzurumspor hazırlıkları devam etti


TRABZON,(DHA)Süper Lig´in 9´uncu haftasında sahasında B.B Erzurumspor´u konuk edecek Trabzonspor yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman teknik ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında yapılan koordinasyon, reaksiyon, 5´e 2 çalışmaları ve gruplar halinde taktiksel çalışmalarla antrenman sona erdi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA
2020-11-19 16:37:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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