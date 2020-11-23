Trabzonspor´da hasret bitti, kara bulutlar dağıldı



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u 1-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor´da camia üzerindeki kara bulutlar dağılırken, takımın özellikle ilk yarıda oynadığı futbol da beğenildi.

2020-21 sezonuna kötü başlayan ve 8´inci hafta sonunda teknik direktör değişimine giden Trabzonspor, göreve gelen Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçti. Avcı´nın başında çıktığı ilk maçta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet özlemine son veren ve kötü gidişatı sonlandıran bordo-mavililerde özellikle ilk yarıda oynanan futbol gelecek adına camiayı da umutlandırdı.

YEREL GAZETELER: AV SEZONU BAŞLADI

Yerel gazeteler de Erzurumspor galibiyeti sonrası manşetlerde `Av mevsimi başladı´ başlıklarına yer verdi. Kuzey Ekspres gazetesi, "Av mevsimi başladı", "Trabzonspor´un yeni teknik direktörü Abcullah Avcı, takımıyla çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılarak 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi", Taka gazetesi, "Avcı´dan sihirli dokunuş!", "Trabzonspor ilk golü 16 pas sonunda buldu, ikinci yarı biraz baskı yedi ama maçı tutup çok özlediğimiz 3 puanı kazandı", Karadeniz gazetesi, "Av varsa Avcımız çok, Ekuban attı hasret bitti", "Trabzonspor yeni hocası Abdullah Avcı ile çıktığı ilk maçta Erzurumspor´u tek golle geçti, 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı", Günebakış gazetesi, "Hayata dönüş", Sonnokta gazetesi ise, "Yağmur adam", "Ekuban Fırtınalı bir akşamda sahneye çıktı, Trabzonspor´u ipten aldı" yorumlarını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-11-23 10:19:37



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