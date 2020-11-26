Baraj dubasının Trabzon’dan Adana’ya 750 km'lik zorlu yolculuğu

Trabzon’un Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firma tarafından baraj göllerinde yük taşımak üzere imal edilen 13 metre uzunluğundaki baraj dubasının Trabzon'dan Adana'ya olan 750 kilometrelik zorlu yolculuğu dikkat çekiyor.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tıra yüklenen yaklaşık 6 metre eninde ve 13 metre uzunluğundaki duba Karadeniz Sahil Yolu’nu kullanarak Trabzon’dan yola çıktı. 2 otomobilin eskortluğunda ilerleyen tır, özellikle zorlu Zigana Geçidi yolunda zaman zaman trafikte zor anların yaşanmasına neden oldu. Dubayı taşıyan tır Zigana Tüneli’nin önüne geldiğinde tünel ulaşıma tek taraflı olarak kapatılırken, dubayı taşıyan tır tüneli geçtikten sonra Adana’nın Kozan ilçesine doğru yoluna devam etti. Zaman zaman polis uygulama noktalarına konulan dubalar nedeniyle güçlükle ilerleyebilen tır, trafikte ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Kozan ilçesindeki Kavşakbendi Barajı için yapılan 13 metre uzunluğundaki dubayı gören sürücüler cep telefonları ile o anları görüntülerken, yaklaşık 750 kilometrelik yolu 3 günde gitmesi planlanan tırın sürücüsü Numan Selim, “Gerekli bütün izinlerimiz alınmış durumda. Polis ekiplerimizde yolda bütün yardımları yapıyor. Tünellerden geçtiğimiz esnada yol trafiğe kapatılıyor. Polis uygulama noktalarındaki dubalarda geçemediğimiz durumlarda sökülüyor” ifadelerini kullandı.

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