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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Zorluoğlu Trabzon için Ankara'da temaslarda bulundu

İHA

Başkan Zorluoğlu Trabzon için Ankara'da temaslarda bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon’da yapımı devam eden ve yapılması düşünülen projelerle ilgili Ankara’da temaslarda bulundu.
Başkan Zorluoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve AK Parti Milletvekilleri ile birlikte özellikle şehrin ulaşım ve trafik sorunlarının çözümü noktasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ziyarette bulundu. Zorluoğlu daha sonra TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile de bir araya gelerek devam eden projelerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.
Güzel haberlerle Trabzon’a dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile yapılan toplantılarda görüşülen konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu ile gerçekleştirilen toplantıda Trabzon için büyük bir ihtiyaç olan Trabzon Sahil Yolu Maçka Bağlantısı Projesi ve Akçaabat Çevre Yolu Projesi üzerinde durulduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, projelerle, yaz aylarında turistlerin de gelmesiyle artan şehir içi trafiğin rahatlayacağını söyledi.
Kanuni Bulvarı çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, "Valimiz ve milletvekillerimizle birlikte Bakanımızla yaptığımız toplantıda, Kanuni Bulvarı ile ilgili detaylı bir görüşme gerçekleştirdik. Kanuni Bulvarı'nın Değirmendere'ye bağlanmasıyla sahil yolunun trafiğini azaltmak amaçlanıyor" dedi.
Trabzon için önemli bir proje olan Akçaabat Çevre Yolu ile ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Akçaabat Çevre Yolu Projesi’ne kısa süre içerisinde başlanacak. Trabzon için gerçekten çok önemli proje. Bakanlığımız tarafından çok titiz bir şekilde, viyadük ve tünel kombinasyonu ile hazırlanan proje, Trabzon’un trafik yükünü hafifletecek. Projeyi Sayın Bakanımızla birlikte detayları ile görüştük. En kısa sürede ilk kazmanın vurulması planlanıyor” şeklinde konuştu.

Doğu Karadeniz'in en büyük mahallesinin ulaşım sorunu çözülecek
Nüfus yoğunluğu bakımından Doğu Karadeniz'in en büyük mahallesi olan Çukurçayır ve Boztepe mahallelerinin ulaşım konusunun da masaya yatırıldığını dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Yomra istikametinden gelen araçların şehir içi trafiğine girmeden Boztepe ve Çukurçayır’a gidebilmesi için bağlantı yolları yapılacak. Çalışma tamamlandığında vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanına sahip olacak” diye konuştu.
Trabzon’da birçok kesim tarafından eleştirilen Reşadiye kavşağı ile ilgili de görüşüldüğünü belirten Başkan Zorluoğlu, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Reşadiye kavşağının şehrin silüetini bozduğu ve tarihi surların önünü kestiği yönünde vatandaşlardan, meslek odalarından ve sivil toplum kuruluşlarından zaman zaman şikayetler aldık. Şehrimizin dinamikleri, milletvekillerimiz ve siyasiler de bu kavşağın çok da uygun olmadığı yönünde itirazlarını kamuoyunda dile getiriyor. Ben de değerlendirdiğimde şehrin silüetine ciddi zarar verdiğini, trafik ve ulaşım anlamında arzu edilen kolaylığı sağlamadığını gördüm. Kaldırılıp orada hemzemin, akıllı kavşak yapılırsa, bence hem silüet bozukluğu ortadan kalkacak, hem de trafik ve ulaşım noktasında rahatlama olacak. Viyadükten geçen araç sayısı, yapılırken arzu edilen araç sayısının altında kaldı. O nedenle biz buranın kaldırılması noktasında çalışma yürütüyoruz. Konu ile ilgili Bakanlığımızla görüşmelere başladık. Netleşince gerekli açıklamayı yapacağız” dedi.
Pazarkapı Mahallesi için düşünülen çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Yaklaşık 3.7 hektarlık alanda yerinde tespit ve değerleme çalışmaları başlatılan Pazarkapı kentsel dönüşüm alanı ile ilgili şehrimize değer katacak, tarihi ve ticaret aksına uygun bir proje çalışmasının bir an önce başlatılması noktasında fikir birliğine vardık. Yine ağırlıklı olarak Tabakhane Vadisi rekreasyon alanı ve Pazarkapı ticaret bölgesine hitap edecek olan 150 araçlık yeraltı otoparkının yapım çalışmalarının bir an önce başlatılması hususunda mutabık kaldık” dedi.
Trabzon’a yeni bir ‘Balıkhane’ kazandırmak istediklerini de vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Yapımı % 70 oranında tamamlanan yaklaşık 2 bin 106 metrekare toplam inşaat alanına sahip 20 adet balıkçı dükkanları, 2 adet balık ekmek dükkanı ve 1 adet restoran birimlerini içeren yeni Balıkhane Projesi’nin hayata geçirilmesi ilgili tüm detaylar karar bağlandı” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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