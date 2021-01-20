Evde kumara jandarma baskını

Trabzon’un Of ilçesinde bir evde kumar oynandığı yönünde harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları kontrollerde kumar oynayarak sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre, Of İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.A.’nın evinde kumar oynattığı yönünde harekete geçerek söz konusu evde yaptıkları kontrolde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 1593 Sayılı Kanunun 282. Maddesine istinaden sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 12 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak ev sahibi M.A. hakkında “Kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak” suçundan adli işlem başlatırken, kumar oyununda kullanılan malzemeler de muhafaza altına alındı.

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