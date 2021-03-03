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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçaabat’ta kentin görünümünü değiştirecek projeler hayata geçiyor

İHA

Akçaabat’ta kentin görünümünü değiştirecek projeler hayata geçiyor

“Modern ve Daha Yaşanılabilir Şehir Akçaabat” hedefi doğrultusunda bugüne dek sayısız projeye imza atan Trabzon’un Akçaabat Belediyesi, şimdi de kentin görünümünü değiştirecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.
Akçaabat Belediyesi tarafından, önümüzdeki günlerde peş peşe gerçekleştirecek birçok proje arasında iddialı olarak öne çıkan Fatih Parkı ve Çevresi Düzenlemesi Projeleri gibi projelerin ilçeye bir başka güzellik katması bekleniyor.
Ankara ziyaretlerinde Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek Fatih Parkı Yenileme projesine destek istediklerini ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “2019 yılı Mahalli İdareler genel seçimleri öncesinde vatandaşlarıma vaatlerimiz oldu. Bunlar arasında ‘Alt yapısı, üst yapısı, imarı, cadde ve meydan düzenlemeleriyle kentimizin tüm yapısal problemlerini çözmek, yemyeşil bir Akçaabat için yeni alanlar oluşturmak, tertemiz çevre dostu projeler üretmek, halkımızın yaşam kalitesini arttırmak’ gibi ifadelerim yer alıyordu. Bu minvalde Akçaabat şehir merkezinde Fatih Parkını yenileyerek nitelikli kullanım alanları içerisine kazandırmayı planladık. Bu proje ile Akçaabat’ımız çok önemli bir meydan kazanarak vatandaşlarımız şehir merkezinde zaman geçirebilecek bir yere daha kavuşmuş olacak. Mevcut alanda peyzaj düzenlemelerinin yanında zemin, kent mobilyaları, ışıklandırma çalışmaları ve engelli rampalarının düzenlenmesi ile “engelsiz ulaşım” çalışmaları yapılacak. Proje kapsamında şehir içi bağlantı yolundaki trafik ve parklanma sorununu da ele aldık. Ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı ve ihale aşamasına kadar gelindi. Yakın zamanda ihale yapılarak inşaatına başlanacak. Bu projede bizlere desteklerinden ötürü İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ve Trabzon Milletvekilimiz Bahar Ayvazoğlu’na şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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