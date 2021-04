Plastik kapakla, 8 engelli tekerlekli sandalyeye kavuştu

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da 25 yıldır kantin işletmeciliği ve halk oyunları antrenörlüğü yapan Muhammet Sağlam (40), 2 yıldan beri plastik şişe kapağı toplayarak, 8 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı. Sağlam, son aldığı sandalyeyi kan uyuşmazlığı yüzünden doğuştan engelli olan Eda Köroğlu´na (28) teslim etti. Köroğlu´nun annesi Haskız Köroğlu, "Kızıma 2 gün önce tekerlekli sandalyesi olacağını anlatmıştım. Kapı her açıldığında `sandalyem mi geldi?´ diye heyecanla kapıya bakıyordu. Şimdi kızımı rahatlıkla gezdirebileceğim" dedi. Ailenin şimdi tek isteği ise tekerlekli sandalyenin sürülebileceği evlerine 15 metrelik beton yol yapılması.

Halk Eğitim Merkezinde kantin işleten halk oyunları antrenörü Muhammet Sağlam, engelli bir çocuğun annesine `Keşke benim de bir sandalyem olsaydı da seni yormasaydım´ sözlerine tanıklık edince plastik şişe kapağı biriktirmeye başladı. Sağlam, 2 yılda 2 ton dolayında kapak topladı, karşılığında 8 tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahibi engellilere bağışladı. Sağlam, son aldığı sandalyeyi kan uyuşmazlığı yüzünden doğuştan engelli olan Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi'nde yaşayan Eda Köroğlu´na teslim etti. Büyük mutluluk yaşayan ailenin şimdi tek isteği ise tekerlekli sandalyenin sürülebileceği evlerine 15 metrelik beton yol yapılması.

`PLASTİK KAPAK, TEKERLEKLİ SANDALYEYE DÖNECEK´

Engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için kapak toplamayı sürdüren Muhammet Sağlam, "Plastiğin çevreye verdiği zararı azaltmak istedim. Özellikle beni bu kapakları toplamaya tetikleyen olay, engelli bir çocuğun annesine `Keşke benim de bir sandalyem olsaydı da seni yormasaydım´ demesi üzerine başladı. 2 yıldan beri plastik şişe kapağı toplayarak insanlara ve engellilere faydalı olmaya çalışıyorum. Engellileri sevinçli gördükçe bu işe daha çok sarılıyorum. Etrafımdaki insanları da teşvik ediyorum. Her türlü plastik kapak engellilere tekerlekli sandalye olarak dönecektir" dedi.

`SEVİNÇ VE HÜZNÜ AYNI ANDA YAŞIYORUM´

Engellileri görünce çok üzüldüğünü belirten Sağlam, "1 sandalyeyi alabilmek için 250 kilogram, adet olarak 3 yüz bin civarında kapak topluyorum. Şu ana kadar 8 tane sandalye teslim ettim. İnsanlar etraflarına faydalı olmak için ne yapabiliriz diye düşünmeleri gerek. Ben kapak olarak işe girdim. Çevremde gördüğüm plastik şişeleri gerek yerde gerekse çöpten alarak şişesini geri dönüşüme, kapağını ise engelliler için biriktiriyorum. Teslim ettiğim sandalyelerde ailelerden çok engelli kardeşlerimizde sevinç görüyorum. O esnada hem sevinç hem de hüznü aynı anda yaşıyorum. Engelli halde gördüğüm için üzülüyorum ama onu sevindirdiğim için mutlu oluyorum. Onların o mutluluğunu gördükçe bu işi devam ettirmek için daha azimle çalışıyorum" diye konuştu.

`SANDALYEM Mİ GELDİ DİYE HEYECANLANIYORDU´

Tekerlekli sandalyeyi alan engelli kızın annesi Haskız Köroğlu, "Kızım yıllardır kucağımda duruyor. Evde sürekli yattığı zaman canı çok sıkılıyor. Huzursuz oluyor. İşte o zaman sırtıma alıyorum onu. Burada bağ bahçe geziyoruz. Ama bir süre sonra sırtarımdaki güç ağırlaşıyor, yaşımda ilerledi, burada arazi genellikle dik yamaçlardan oluşuyor. Kızımı gezdirirken çok zorlanıyordum. Şimdi kızıma tekerlekli sandalye hediye ettiler. Çok teşekkür ederim. Kızım konuşamıyor, kahkaha atamıyor o yüzden anlayamıyorsunuz ama o kadar mutlu oldu ki. Onun mutlu olduğunu bilmek ömrüme ömür katıyor. Allah razı olsun. Kızıma 2 gün önce tekerlekli sandalyesi olacağını anlatmıştım. Kapı her açıldığında 'sandalyem mi geldi?' diye heyecanla kapıya bakıyordu. Şimdi kızımı rahatlıkla gezdirebileceğim, dışarıya çıkartabileceğim. Kızım zaten en ufak şeylerden bile mutlu olabiliyor. Pazar kurulduğu zaman ona kolyeler veya boncuklu süslü kıyafetler alıyorum. Çok mutlu oluyor" dedi.

`YOL TEKERLEKLİ SANDALYE İÇİN UYGUN DEĞİL´

Eda´nın babası Yüksel Köroğlu ise, "28 yıl önce kan uyuşmazlığından dolayı bu hale geldi. Geç kalmıştık önlem almak için. O zaman sağlık güvencemiz de yoktu. Bir şekilde hastaneye getirdik ama çok geç kalmıştık. Şimdi yardımsever kardeşimiz 250 kilo kapak biriktirerek kızımıza tekerlekli sandalye aldı. Allah razı olsun. Hep sırtımızda gezdirirdik onu. Tekerlekli sandalyemiz var ama evimizin ortamı, evimize gelen yol tekerlekli sandalye için uygun değil. Şimdi tekerlekli sandalyeyi ve kızımızı sırtımıza alıp anayola çıkmamız lazım ki bu tekerlekli sandalyeyi kullanabilelim. Yetkililerden ricam evimize gelen yolu tekerlekli sandalye sürebileceğimiz şartlara getirebilmeleri" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN

