Trabzonspor, ellili puandan kurtulmak istiyor

Süper Lig'in son sekiz haftalık bölümünde ellili puanların içinde kalan Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılarak bu sendromdan kurtulmak için mücadele edecek.

Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik alan ve 7 kez kaybeden Trabzonspor, attığı 41 gole karşılık kalesinde ise 32 gol gördü. 59 puan toplayan bordomavililer son 7 haftalık bölümde bu puan aralığında yer alarak 60 puan ve üzerine geçemedi.

Sahasında konuk ettiği Hatayspor karşısında 61 puana ulaşma hedefini son dakikada yediği golle tutturamayan bordomavililer , 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılarak ellili puan aralığından çıkmak için mücadele edecek.

Bordomavililer, Süper Lig'in 28. haftasında 21 kazandığı Kasımpaşa maçı sonrası 51 puana ulaşırken, söz konusu haftanın ardından oynadığı 7 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. 1 maç mağlup olan Trabzonspor, 5 maçtan ise beraberlikle ayrılarak 8 puan topladı ve ellili puan aralığından çıkamadı.



Ağaoğlu da şaşkın

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'da, ellili puan aralığından bir türlü çıkamadıklarını dile getirerek şaşkınlığını gizleyemedi. Ağaoğlu, "Bir türlü buradan çıkamadık. Bu aralıkta kaldık. Hatayspor karşısında 61 puan yapıp oradan devam edeceğimizi düşündük ama olmadı. Önümüzde Galatasaray maçı var ve inşallah kazanırız" ifadelerini kullandı

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