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Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum

DHA

Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum


Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, bölgede vaka artışında komşu ve aile içi ziyaretlerin etkili olduğunu belirterek, "Riskin bütün ülkede devam ettiğini görülüyor. Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum. Aksi halde bunun önünü alamayacağız gibi duruyor. İnsanların uyumu hala zayıf ve sıkıntılı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1016 Nisan tarihli, illere göre haftalık 100 bin kişide Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Karadeniz´den en fazla vaka artışı Bayburt'ta yaşanırken, azaldığı tek şehir ise Samsun oldu. Son verileri değerlendiren KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, vaka artışında komşu ve aile içi ziyaretlerinin etkili olduğunu belirterek, "Vaka haritasındaki rakamlar bizi ürkütüyor aslında. İl haritaları yayınlandığından beri Karadeniz için hiç iyi haber alamadık. Sürekli kırmızı bölgedeydik ve yükselişteydik. Samsun´da yüksek sayıda insan enfekte oldu, vaka pozitifliği yaşandı. Diğer bölgelere yansıyacağı ve sayıların artacağı beklentimiz vardı ve bu gerçek oldu. Karadeniz Bölgesi şehirlerinde de aynı şeyi bekliyorduk. Komşuluk etkisi, hareketliliğin, ulaşım ve seyahatlerin devam etmesi nedeniyle buralarda da bulaşın gerçekleşeceğini bekliyorduk. Dolayısıyla bu durum hiç sürpriz değil. Şu anki aldığımız önlemler ve insanların uyumuna bakınca gerçekçi ve aslında işin vahametini bize anlatması bakımından doğru rakamlar. Bunlardan mutlaka ders çıkarmak lazım" dedi.
'TAM KAPANMAYI ISRARLA ÖNERİYORUM'
Samsun'da 2 haftadır yaşanan vaka düşüşünü değerlendiren Prof. Dr. Aydın, tam kapanma önerisinde de bulundu. Aydın, "Samsun yüksek sayılarda seyir gösterdiği için insanların biraz daha uyumu arttı diye düşünüyorum. Bir miktar azaldı ama bu azalmalar Türkiye ortalamasında 100 bin kişiye 400 rakamına denk geliyor. Bu çok yüksek. Riskin bütün ülkede devam ettiğini görülüyor. Bütün bunları için yapılacak çözümlerde tam kapanmayı ısrarla öneriyorum. Aksi halde bunun önünü alamayacağız gibi duruyor. İnsanların uyumu hala zayıf ve sıkıntılı" diye konuştu.
`İNSANLAR PİKNİK YAPIYOR´
Koronavirüs vakalarının bir önceki haftaya göre artış gösterdiği Trabzon'da vatandaşlar ise kısıtlamaların yetersiz kaldığı görüşünü savunup, önlemlerin genişletilmesini istedi.
Kent sakini Ahmet Bayrak, "Tedbirlerin hiçbirinin şu an için bir anlamı yok. Çünkü hiç kimse buna uymuyor. Hafta sonu yasak olmasına rağmen insanlar piknik yapıyor. Maskeyi çıkartalım ve her şeyi serbest yapalım. Ölen ölecek, kalanla da yolumuza devam edeceğiz" dedi.
'KOMPLE KAPANALIM BAŞKA ÇARESİ YOK´
İnsanların köylerde yaylalarda gezdiğine dikkati çeken Fuat Öztürk ise, "300 bin test yapılmış ve yaklaşık 60 bin civarında koronavirüs vakası var. Demek ki 80 milyona test yaparsak Türkiye´de 15 milyon koronavirüs pozitif var. Basit bir matematik hesabı bu. Türkiye´nin komple kapanması lazım. Her gün ölüm sayısı yukarı doğru gidiyor. Korkuyorum ki binlere kadar çıkacak. Komple kapanalım, başka çaresi yok. Yurdumuzda şu an 15 milyon koronavirüslü var. Şehirde, köyde, camide, yaylada geziyor" ifadelerini kullandı.
DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL
2021-04-19 13:01:29

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