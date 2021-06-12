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Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı yaptıktan sonra azmettiricisini arayıp “Ağabey! O iş tamam” demiş

İHA

Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı yaptıktan sonra azmettiricisini arayıp “Ağabey! O iş tamam” demiş

Trabzon’un Yomra ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a dün sabah belediye binası önünde silahlı saldırı düzenleyen şahsın saldırı sonrası azmettiricisini arayıp “Ağabey! O iş tamam” dediği ortaya çıktı.
Saldırıyı gerçekleştiren Halit K.’nın 10 ayrı suçtan dosyasının olduğu, son olarak Şubat ayında cezaevine girdiği ve daha sonra tahliye olduğu bilgisine ulaşıldı.
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a dün sabah saat 08.30 sıralarında aracından indikten sonra silahla 5 el ateş eden ve olay yerinden koşarak kaçan 28 yaşındaki Halit A., polisin titiz çalışması sonucu dün akşam saatlerinde silahıyla birlikte yakalandı.
Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşan saldırganın bir apartmandan içeri girdiği ve bir dairenin kapısını çaldığı öğrenildi. Halit A., kendisine kapıyı açan kadına peşinde hasımlarının olduğunu ve yakınlarına acil telefon etmesi gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yönelik saldırı gerçekleştiğini sonradan öğrenen kadın, kapıyı açıp telefonunu kullanmasına izin verdiği şahsın aranan şüpheli olabileceğini düşünerek Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak bilgi verdi. Kadının, polise verdiği bilgide şüphelinin telefon görüşmesinde “Ağabey! O iş tamam” dediği öğrenildi.
Saldırıyı azmettirdiği şüphesiyle, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla T.K.’yı gözaltına alan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Halit A.’yı yakalamak için Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını incelemeye aldı.

Köy yolunda olaydan 12 saat sonra yakalandı
Saldırganın Yomra’daki köylere kaçabileceği şüphesini değerlendiren Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, köy yollarında denetim gerçekleştirdi. Şüphelendikleri bir aracı durduran ekipler, Halit A.’yı olayda kullandığı silahla birlikte olaydan 12 saat sonra dün akşam saatlerinde ele geçirdi. Halit A.’nın içinde bulunduğu araca otostop çekerek “Bende sizinle gelebilir miyim?” diyerek bindiği kaydedildi.

Suçunu itiraf etti
Yakalandıktan sonra gözaltına alınan ve ifadesi alınmak üzere Trabzon Emniyeti’ne getirilen Halit A. suçunu itiraf etti. Saldırıyı belediye başkanından para isteyip alamadığı için gerçekleştirdiğini iddia eden Halit A., 3 gün önce belediyeye gittiğini ve başkana uğradığını ancak başkan Mustafa Bıyık’ın kendisine para vermediğini, tekrar gittiğinde yanından geçerken, Mustafa Bıyık’ın kendisine ters baktığını ve kendisini dikkate almadığını ve bu nedenle ateş ettiğini söyledi.
Saldırıya ilişkin gözaltında tutulan T.K.’nın ise olayın azmettiricisi olabileceği şüphesi üzerinde durulurken, Trabzon Valiliği, saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak olayın Yomra Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Yomra Belediyesi Kültür Merkezi inşaatından kaynaklanmış olabileceğini duyurmuştu. Gözaltında tutulan T.K.’nın, Yomra Belediyesi tarafından yapımı ihaleye çıkarılan Kültür Merkezi inşaatını kazanan firmanın sahibinin oğlu olduğu için ihale iptal edildikten sonra böyle bir saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğini değerlendiren polis, T.K.’nın telefon görüşmelerini içeren HTS kayıtlarını çıkardı.

“İnşallah bu işin altından sen çıkmazsın”
Kayıtlardan, olay sonrası T.K.’nın babası A.K. ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini tespit eden polis, babasının T.K.’ya hakaret edip “İnşallah bu işin altından sen çıkmazsın” dediğini öğrendi. A.K.’nın saldırı sonrası olayın gerçekleştiği belediye binasının önüne gittiği de tespit edildi. Trabzon Emniyeti’ndeki ifadeleri süren Halit A. ve T.K. hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ek gözaltı süresi verdi.

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