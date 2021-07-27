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Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti Bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 500 kadar kişinin ziyaret ettiği Sümela Manastırı 1-23 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti

İHA

Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti Bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 500 kadar kişinin ziyaret ettiği Sümela Manastırı 1-23 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti

Sümela Manastırı’nı 123 Temmuz tarihleri arasında 29 bin 826 ziyaret ederken, en fazla ziyaret, 4 günlük Kurban Bayramı’nda gerçekleşti. Kurban Bayramı tatilinde Manastırı toplam 6 bin 272 kişi ziyaret etti.
Restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 500 kadar kişinin görmeye geldiği Sümela’yı bu yılın 123 Temmuz tarihleri arasında ziyaret edenlerin sayısı 30 bine yaklaştı.
Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’na restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçi akını yaşanıyor. Restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 500 kadar kişinin görmeye geldiği Sümela’yı 123 Temmuz tarihleri arasında 29 bin 826 kişi ziyaret etti.
22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı şubat ayında başlamıştı. 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapıldı. Büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesinin gerçekleştirildiği restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edildi. Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlenirken, Sümela Manastırı'nda bulunduğu yamaca yüksek dayanımlı çelik tel ağlar serildi. Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın yüzde 90'lık kısmının tamamlanmasıyla 1 Temmuz'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile tamamen ziyarete açılmıştı.

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