Trabzon´da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü (2)

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2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Trabzon´un Hayrat ilçesinde, husumetli akrabalar arasında çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin aranan şüpheliler Abdi ve Ishak Bektaş, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Hayrat Fatih TURAN-Tolğa SAĞLAM

2021-07-29 16:41:48



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