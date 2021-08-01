İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi Üçüz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan baba Gençağa Aksu: “Pandemiden dolayı işten ayrıldım. Şuan işsizim, çocuk bakıyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi Üçüz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan baba Gençağa Aksu: “Pandemiden dolayı işten ayrıldım. Şuan işsizim, çocuk bakıyorum”

İHA

İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi Üçüz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan baba Gençağa Aksu: “Pandemiden dolayı işten ayrıldım. Şuan işsizim, çocuk bakıyorum”

Rizeli Aksu ailesi üçüz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken baba Gençağa Aksu, pandemiden dolayı işten ayrıldığını şu an için çocuk baktığını söyledi. Rize’den Trabzon’a gelerek özel bir hastanede sezaryanla üçüz bebek sahibi olan Gençağa ve Asena Aksu çifti, çok mutlu olduklarını belirterek Allah herkese böyle mutluluk nasip etmesini dilediler.
Şu an işsiz olduğunu ve çocuk baktığını belirten baba Gençağa Aksu, üçüz evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, çocukların rızkını inşallah Allah’ın vereceğini söyledi. Üçüz bebeklerin kendileri için sürpriz olduğunu kaydeden baba Aksu, “ İki yıllık evliyiz. Üçüz beklemiyorduk , çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Allah olmayanlara da versin. Şuan işsizim, çocuk bakıyorum. Pandemiden dolayı işten ayrıldım. Yapacak bir şey yok. Rize’den geliyoruz, çocuk bakıyorum. Çocuklarım 34 haftada doğdular. Çevremizden bize, bunları nasıl bakacaksınız diye soruyorlar. Şu an alışma sürecindeyiz. Bakıyoruz, Allah inşallah rızkını verir” diye konuştu.
Anne Asena Aksu’da çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Çok istiyordum, Allah da isteyene veriyormuş. Allah herkese bol, bol, üçer, üçer versin. Doğumum sezaryanla oldu. Bebeklerim 34 hafta olarak dünyaya geldiler bir ay küvezde kaldılar. Çocuklarımızı sağ salim elimize aldık. İkisi erkek, biri kız. Çocuklarımın ismi Mihrima, İsmail Asaf ve Muhammet Haşım” dedi.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Uzmanı Dr. Adnan Aslan’da doğumun sıra dışı bir doğum olduğunu kaydederek, “Sıra dışı doğumlarımız devam ediyor. Rizeli aile, anne 26 yaşında. Annenin ikinci gebeliği. Bebekler 34 haftalık olarak yaklaşık 6 hafta kadar önce sezeryanla dünyaya geldi. Bebeklerimizin 1 tanesi kız, bin 350 gram, erkekler ise bin 500 bin 600 gram civarındaydı. İkisi akciğer yetmezliği ile doğdu, birinin klinik durumu daha iyi idi. Takipler neticesinde bebekleri ailesine sağlıklı bir şekilde teslim ettik. Kendilerine bir takım önerilerde bulunduk ve çocuklarına kavuştular son derece mutlu bir ortam oldu. Onlarda çok mutlu bizde çok mutlu olduk. Benim bu zamana kadar rastladığım ikinci üçüz gebelik. Tüp bebeklerde daha sık görülüyor. Diğer vakamız 40 yaşında idi bu anne ise 26 yaşında. İlk gebeliği düşük, ikinci gebeliği normal gebelik, üçüz bebek olarak gerçekleşti” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Abdullah Avcı'nın doğum günü kutlandı Trabzonspor, Molde hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Abdullah Avcı'nın doğum günü kutlandı Trabzonspor, ...
Akyazı'da heyecanlı hazırlık sürüyor
YEREL HABERLER Akyazı'da heyecanlı hazırlık sürüyor
Trabzonspor´un Molde maçı biletleri satışa çıkıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´un Molde maçı biletleri satışa çıkıyor
Trabzonspor forvet transferine yoğunlaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor forvet transferine yoğunlaştı
Trabzon’da zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon’da zehir tacirlerine yönelik yapılan ...
Trabzon'da 3 kişinin öldüğü cinayette mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı Saldırıya karıştığı iddia edilen 12 yaşından küçük bir çocuk mahkeme tarafından tedbir getirilerek Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi Kan bağı ve dünürlük kan davasına dönüştü
YEREL HABERLER Trabzon'da 3 kişinin öldüğü cinayette mahkemeye sevk ...
Başkan Zorluoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. ...
Trabzon’da 152 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon’da 152 kök Hint keneviri ele geçirildi
Trabzon’da açık hava arkeoloji müzesi Kurulacak Roma dönemine ait kale, rıhtım ve tarihi kalıntılar açık hava müzesine dönüştürülecek
YEREL HABERLER Trabzon’da açık hava arkeoloji müzesi Kurulacak Roma ...
Doğu Karadeniz’de ihracat yüzde 18,7 arttı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de ihracat yüzde 18,7 arttı