Trabzonspor Avrupa'da 136. maçına çıkıyor

UEFA finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasını tamamlayan Trabzonspor, Norveç'in Molde takımı karşısında Avrupa arenasında 136. maçına çıkıyor.

Trabzonspor, ilk olarak 19761977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 20092010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

Bordomavililer, Avrupa kupalarındaki 135 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik aldı, 51 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Avrupa sınavlarında rakip fileleri 173 kez havalandırırken, kalesinde ise 185 gol gördü.



Konferans Lig'nde ilk sezon

202122 UEFA Konferans Ligi, UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu. Yeni düzenlenen turnuvaya 3'ncü ön eleme turundan başlayacak olan Trabzonspor, Nonveç'in Molde takımıyla iki maç oynayacak. Bordomavililer, rakibini geçmesi halinde playoff aşamasına geçecek. Karadeniz ekibinin bu turdaki rakibi ise Roma olacak.

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