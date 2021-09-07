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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

İHA

Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Trabzon'un Düzköy ilçesinde kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Düzköy ilçesine bağlı Çal Mahallesi'nde yaşayan Tursun Sidar'dan (89) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, Taşocağı mevkiinde yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. Yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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