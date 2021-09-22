Trabzonspor, liderlik için sahaya çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, liderlik için sahaya çıkıyor

DHA

Trabzonspor, liderlik için sahaya çıkıyor


Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçı kazanıp hem namağlup seriyi sürdürmek hem de liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmek istiyor.
Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup geride bırakan Trabzonspor, 6'ncı hafta mücadelesinde yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer zirvedeki rakiplerinden Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı haftada Konyaspor'u mağlup edip hem yeniden zirve koltuğuna yerleşmeyi hem de namağlup serisine devam etmeyi hedefliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan ve Koita'nın bu maçta forma giyemeyecekleri öğrenilirken, tedavisi tamamlanan Djaniny ise Konya deplasmanında takımdaki yerini alabilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Konyaspor karşısına da son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasındaki ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.
KONYASPOR İLE 41'İNCİ RANDEVU
Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın Konya'da oynayacakları maçla Süper Lig'de 41'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 40 lig maçının 20'sini Trabzonspor, 10'unu Konyaspor kazandı. 10 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 62 kez havalandırırken, buna karşılık kalesinde 45 gol gördü.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "UğurcanPeres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius."
SAKAT: Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Koita
CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-09-22 10:44:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor ile Trabzonspor 41. randevuda
YEREL HABERLER Konyaspor ile Trabzonspor 41. randevuda
“En iyi narkotik polisi annedir” tiyatro severlerle buluştu
YEREL HABERLER “En iyi narkotik polisi annedir” tiyatro severlerle ...
Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilen Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı hakim karşısında 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı suçlamaları kabul etmedi
YEREL HABERLER Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilen Pınar ...
Avcı, kritik Konyaspor maçı öncesi uyardı
YEREL HABERLER Avcı, kritik Konyaspor maçı öncesi uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yaşayan Trabzonlu çifte anlamlı jest
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yaşayan Trabzonlu ...
Trabzonspor Konya'ya rekor için gidiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor Konya'ya rekor için gidiyor
Trabzonspor´da Abdullah Avcı, 6 oyuncusundan vazgeçmiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Abdullah Avcı, 6 oyuncusundan ...
Bal üretiminde önemli düşüş Doğu Karadeniz Bölgesinde olumsuz hava şartları bal üretimini yüzde 70 oranında azalttı
YEREL HABERLER Bal üretiminde önemli düşüş Doğu Karadeniz Bölgesinde ...
Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz ...
Trabzonspor´dan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan ...
Yangında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi; anne ailesini kurtarmaya çalışmış / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Yangında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi; anne ...
Trabzon'a cinayet
YEREL HABERLER Trabzon'a cinayet
Yangında ölen baba 3 çocuğu toprağa verildi; anne ailesini kurtarmaya çalışmış
YEREL HABERLER Yangında ölen baba 3 çocuğu toprağa verildi; anne ...
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı 1 yaşındaki Eslem ablası Dilara ile aynı tabuta konuldu
YEREL HABERLER Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına ...
Sezonun ilk günü gibi tezgahlarda istavrit bolluğu sürüyor Trabzon’da istavritin kilosu 7,5-15 TL arasında satılırken bir hafta önce tanesi 20-25 TL’de satılan palamut 40 TL’ye kadar yükseldi
YEREL HABERLER Sezonun ilk günü gibi tezgahlarda istavrit bolluğu ...
Trabzonspor´u yabancıları sırtlıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´u yabancıları sırtlıyor
Karadeniz´de hamsi gözüktü
YEREL HABERLER Karadeniz´de hamsi gözüktü
Yaylada gökkuşağı güzelliği
YEREL HABERLER Yaylada gökkuşağı güzelliği
Trabzonspor, 12 sezon sonra bir ilke imza attı
YEREL HABERLER Trabzonspor, 12 sezon sonra bir ilke imza attı
Karadeniz'de kirlilik; 500 metrekarede 2 bin 500 atık çıktı
YEREL HABERLER Karadeniz'de kirlilik; 500 metrekarede 2 bin 500 atık ...
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.