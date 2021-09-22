Trabzonspor, liderlik için sahaya çıkıyor



Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçı kazanıp hem namağlup seriyi sürdürmek hem de liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmek istiyor.

Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup geride bırakan Trabzonspor, 6'ncı hafta mücadelesinde yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer zirvedeki rakiplerinden Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı haftada Konyaspor'u mağlup edip hem yeniden zirve koltuğuna yerleşmeyi hem de namağlup serisine devam etmeyi hedefliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan ve Koita'nın bu maçta forma giyemeyecekleri öğrenilirken, tedavisi tamamlanan Djaniny ise Konya deplasmanında takımdaki yerini alabilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Konyaspor karşısına da son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasındaki ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

KONYASPOR İLE 41'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın Konya'da oynayacakları maçla Süper Lig'de 41'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 40 lig maçının 20'sini Trabzonspor, 10'unu Konyaspor kazandı. 10 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 62 kez havalandırırken, buna karşılık kalesinde 45 gol gördü.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "UğurcanPeres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius."

SAKAT: Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Koita

CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-09-22 10:44:44



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