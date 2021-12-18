Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi ekip 20 galip ayrıldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sağ kanattan arka direğe doğru yapılan ortada Diouf kale sahasına uçarak kafayı vurdu. Uğurcan nefis bir refleksle mutlak golü önledi.

57. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasında Diouf, penaltı noktasının hemen gerisinden kafayı vurdu. Yerde seken meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

75. dakikada ceza sahası içinde Cornelius'un pasında topla buluşan Siopis'in vuruşunu kaleci Munir iki hamlede kontrol etti.

87.dakikada Koita'nın aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

88. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Koita'nın vuruşunu kaleci Munir kornere çeldi.



Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Serkan Çimen xxx, Tarık Ongun xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Peres xx, Edgar le xxx, Vitor Hugo xx, Denswill xx (Trondsen dk. 76 x), Berat Özdemir xxx, Hamsik xxx, Dorukhan Toköz xx (Abdulkadir Parmak dk. 85 ?), Bakasetas xx (Abdulkadir Ömür dk. 63 x), Djaniny xxx (Siopis dk.63 x), Cornelius xxx (Koita dk. 77 x)

Yedekler: Arda Akbulut, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Aktaş Hatayspor: Munir xx, Fatih x, Burak Can Çamoğlu x (Sadık Baş dk. 30 x), Falette x, Burak Öksüz x (Popov dk. 46 x), Isaac Sackey x, Ribeiro x (Bertuğ dk.90 ?), Adekugbe x, Lobzhanidze x (Muhammed Mert dk. 46 x), Diouf x, Saint Louis x (El Kaabi dk. 46 x)

Yedekler: Adullah Yiğiter, Onur Ergun, Bülent Cevahir, Osman, Eren Fansa, Bertuğ

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Djaniny (dk. 24), Cornelius (dk. 38) (Trabzonspor)

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