Trabzon'da heyelan

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Trabzon’da kar ve yağmur yağışının ardından gevşeyen toprak, beraberinde kayaların kopmasına neden olurken yer yer heyelanlara yol açıyor.

Ortahisar ilçesine bağlı 2 Nolu Bostancı Mahallesi Coşkundere Caddesinde üzerinde bulunan yola kayaların düşmesi sonucu ulaşıma kapanırken, yolda seyreden bazı araçlar heyelan yüzünden geri dönmek zorunda kaldı.

Karayolları ekipleri yolu açma çalışmalarına başlarken yetkililer, yağan kar ve yağmur nedeniyle gevşeyen toprağın bölgede heyelanlara neden olabileceği belirtilerek vatandaşları uyardı.

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