Trabzon ve Erzurum'da 3 milyon kişi sanatla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere 20217de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlattığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin Kapadokya’nın ardından bu yılki ikinci ve üçüncü etapları Trabzon ve Erzurum’da tamamlandı.

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Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında 30’dan fazla mekanda düzenlenen 500’den fazla etkinliğe 1000’den fazla sanatçı katılırken, festival boyunca tüm etkinliklere 1 milyon 300 binden fazla kişi katıldı. Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali’nde ise 37 ayrı mekanda düzenlenen 4000’den fazla etkinliğe yine 1000 civarında sanatçı katılırken, festival boyunca 1 milyon 360 binin üzerinde katılımcı etkinliklere ilgi gösterdi. Böylece 19-27 Ağustos tarihleri arasında Trabzon ve Erzurum’da düzenlenen iki festivalde toplam 2 milyon 660 bin vatandaş kültür ve sanatla buluştu.