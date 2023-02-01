Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.
Bordo-mavililerde goller 34. dakikada Mısırlı yıldız oyuncu Trezeguet ve 90+5'te Naci Ünüvar'dan geldi.
Trabzonspor puanını 38'e çıkarırken, Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.
TREZEGUET 2 HAFTA SONRA
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son haftalarda yedek soyundurduğu Mısırlı oyuncu Trezeguet'i 2 hafta aradan sonra ilk 11'de sahaya sürdü.
İstanbulspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında yedek kulübesinde yer alan futbolcu, bu kez teknik direktör Abdullah Avcı tarafından tercih edildi.
Fraport TAV Antalyaspor'da ise forvette Adriano cezası, Haji Wright ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
TARAFTAR İLGİSİ
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın tribününde büyük boşluklar gözlendi.
Az sayıda Antalyaspor taraftarı, misafir takım tribününde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
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