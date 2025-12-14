Habertürk
        Trabzonspor 2 yıldır 'büyük maç' kazanamıyor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor 2 yıldır 'büyük maç' kazanamıyor!

        Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı süren 2 yılı aşkın galibiyet hasretine yine son veremedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 23:56 Güncelleme: 14.12.2025 - 23:56
        Trabzonspor 2 yıldır 'büyük maç' kazanamıyor!
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısındaki 770 günlük galibiyet özlemine son veremedi.

        İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

        Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle galibiyet göremedi.

        SON GALİBİYET AVCI İLE

        Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı.

        Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük galibiyetini yaşadı.

        Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

        SON 12 KARŞILAŞMA

        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-2024 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

        Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, iç sahada sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenilerek 11 sezon sonra bu maçları galibiyetsiz kapadı.

        Trabzonspor, bu sezon oynadığı ilk büyük karşılaşmasında ise İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, Galatasaray ile golsüz, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

        İKİ KUPA FİNALİNİ DE KAYBETTİ

        Trabzonspor, bu süreçte iki kez Ziraat Türkiye Kupası finalini kaybetti.

        Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.

        Trabzonspor, böylece üç büyük rakibine karşı oynadığı son 14 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

        FATİH TEKKE BÜYÜK MAÇLARDA GALİBİYET ALAMADI

        Zirve yarışında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak 2 puan yitiren bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük rakiplerine karşı galibiyet özlemini sonlandıramadı.

        Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde üç büyük rakibi karşısında ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maç olmak üzere oynadığı 6 maçı kazanamadı.

        Trabzonspor, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

        TEKKE YÖNETİMİNDE BÜYÜK MAÇLAR

        Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

        Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

        Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı.

        Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda 4 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.

        TEKKE DÖNEMİNDE 3 YENİLGİ DE BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI!

        Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ligde 3 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı.

        Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı idaresinde iki sezonda toplam 27 lig karşılaşmasında 15 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        Trabzonspor, Tekke yönetimindeki ligdeki maçlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0, Galatasaray'a evinde 2-0 yenildi.

