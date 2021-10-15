Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'ndeki imza töreniyle Erce Kardeşler'in sözleşmesi 2025, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan'ın sözleşmeleri 2026 yılına kadar uzatıldı.

İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcuların hepsinin kendileri için ayrı değerleri olduğunu belirtti.

Hepsiyle gurur duyduklarını ifade eden Ağaoğlu, "Bizim altyapımızdan yetişenler var. Altınordu'nun altyapısından gelen Erce Kardeşler var. Ancak geçtiğimiz 2-3 yıllık süreçte her biri Trabzonspor felsefesini benimsemiş, Trabzonspor felsefesi doğrultusunda davranan ve mücadele eden, kulübümüzün ve camiamızın değerli futbolcuları." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, futbolcuların Trabzonspor ya da Avrupa'da ülkeyi temsil etmelerini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene güçlü bir kadro oluşturduk, alternatifli bir kadro oluşturduk. Kadro derinliğimiz var. Her zaman söylediğim gibi vermiş olduğumuz mücadele şampiyonluk mücadelesi. Allah, inşallah bu kardeşlerimiz ve diğer futbolcu kardeşlerimizle birlikte o mutlu sona ulaşmayı, taraftarlarımızla birlikte kutlamayı, o kupayı Trabzon'a getirmeyi hepimize nasip eder. Atacakları bu imza inşallah Trabzonspor'da başarının imzası ve kendi kariyerleri açısından da başarılı bir kariyerin imzası olarak tarihe geçer. Aynı ülkü etrafında birleşip mücadele ediyoruz. Bizim de temennimiz siz kardeşlerimizle, yerli ve yabancı hiç ayırt etmeksizin Trabzon'un ve Trabzonspor'un hak ettiği başarıların altına imza atarız."

AHMETCAN KAPLAN: BİZİM DE HAYALLERİMİZ VAR

18 yaşındaki genç stoper Ahmetcan Kaplan ise şampiyonluk sürecinde her zaman forma giymeye hazır olduklarına değinerek, "Bizler de büyüklerimizden, tecrübeli ağabeylerimizden kendimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bizim de hayallerimiz var. İnşallah dediğiniz gibi bu sene şampiyonluğa ve hayallerimize giden bu yolda bizim de yardımımız olur. İnşallah sezon sonu şampiyonluğu görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Serkan Asan da altyapıdan yetişen oyuncular olarak yeniden sözleşme imzalayacak olmalarından mutluluk duyduğunu, ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

En iyi performansı göstermeleri gerektiğine dikkati çeken kaleci Erce Kardeşler, "Trabzonspor forması giyen hiç kimse yüzünü kara çıkartmaz. Çünkü Trabzon bence Anadolu'da bir meşale yaktı ve bu meşalenin sürekli yanması gerekiyor. Bunun için de biz Trabzonspor'da oynayan futbolcuların her zaman bu kulübü en iyi şekilde temsil edip, en iyi performansı göstermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Murat Cem Akpınar da doğduğu ve büyüdüğü şehrin takımına hizmet etmekten dolayı mutluluk duyduğunu kaydetti.