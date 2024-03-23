Trabzonspor Barisic için ısrarcı
Glasgow Rangers ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hırvat sol bek ile sürdürülen temaslarda mesafe kat edildi
Trabzonspor, sezon sonunda kadrosunda ciddi bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Birçok takviye yapacak bordo mavililer, transferlerin büyük bölümünü de hazırlık kampına yetiştirmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalara erkenden başlayan Trabzonspor, sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı.
İskoç ekibi Glasgow Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Borna Barisic için temaslar yoğun şekilde sürdürülüyor.
31 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde mesafe kat eden Karadeniz ekibi, kalan pürüzleri de gidermeye çalışıyor. Tüm detaylarda anlaşılması halinde Borna Barisic'in önümüzdeki sezon bordo mavili formayı giymesi bekleniyor.
Daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelen Hırvat futbolcu, 2018 yazında Osijek'ten Glasgow Rangers'a transfer olmuştu.