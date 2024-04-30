Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları, kulübün ekonomik durumu ve bu sezonki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Doğan, takımda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon 18 lig maçında 12 gol kaydeden Paul Onuachu hakkında açıklamalar yaptı. Nijeryalı forveti 1 sezon daha kadrolarında tutmak istediklerini ve bu doğrultuda Southampton'la görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Doğan, "Paul Onuachu'nun kulübüyle görüşüyoruz. Bonservisli satmak istiyorlar. Çok ciddi maliyetle aldıkları bir oyuncu. Trabzonspor'un da şu an öyle bir maliyete girmesi mümkün değil. Kiralama formülü üzerinde anlaşabilirsek tekrar konuyu değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

Kulübün borçları ve ekonomik durumu hakkında da konuşan Ertuğrul Doğan, "Ben 4 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Bütün hayatım Trabzon'da geçti. Ben o mahallede, stadyumda büyüdüm. Dayılarım sayesinde çok işin içinde büyüdüm. Ben hayatım boyunca Trabzonspor'a borçlu kalacağım. Hiç kimse Trabzonspor'un ona kattığından daha büyük şey katamaz. Ben bu halka, insanlara doğruyu anlatıyorum. Bu gerçek benim işime yarayan bir gerçek değilim. 140 milyon euro kasaya soktum, yüzde 10'unu bile transfere harcamadım. Ben de taraftarken transfer yapan başkanı severdim. Başkanın iyisi transfer yapanıdır. Taraftar açısından böyle. Uçakların biri iner biri kalkardı. Parayı ben buldum, ben harcadım, en azından bulduğumu harcadım derdim. Onu yapmadım, zoru ve doğruyu seçtim. Şehirdeki tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, büyüklerimize doğruyu anlattım. Çok dayak yedik bu yüzden. Bu dayak süresince dostumuzu düşmanımızı tanıdık. Her şeyin iyi tarafından bakmak lazım." dedi.