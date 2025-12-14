Trabzonspor - Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Papara Park'ta oyanancak zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Trabzonspor - Beşiktaş maçının başlama saati ve mücadelenin muhtemel 11'leri taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Bordo-mavililer Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda galibiyetlerde 24-15 üstünlüğü bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...