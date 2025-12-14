Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maçın muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 141 karşılaşmanın 57'sini siyah-beyazlılar, 48'ini ise bordo-mavililer kazandı. 36 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Son haftalarda aldığı sonuçlarla 2. sıraya yerleşen Karadeniz ekibi, şampiyonluk yarışında geride kalmak istemiyor. Beşiktaş ise, zorlu deplasmanda galip gelip zirve yarışında takibi sürdürmek istiyor. Peki, "Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor - Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Papara Park'ta oyanancak zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Trabzonspor - Beşiktaş maçının başlama saati ve mücadelenin muhtemel 11'leri taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Bordo-mavililer Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda galibiyetlerde 24-15 üstünlüğü bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ligde 105. randevu
Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 105. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde oynanan 104 müsabakada siyah-beyazlılar 39, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı. 28 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın attığı 147 gole, Trabzonspor 120 golle karşılık verdi.
Trabzonspor sahasında üstün
Bordo-mavili ekibin Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda 24-15 üstünlüğü bulunuyor.
İki takım, Trabzon'da 51 kez karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, bu maçların 24'ünü kazanırken Beşiktaş, 15 kez sahadan galip ayrıldı. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 9'u Papara Park'ta oynanan 51 karşılaşmada Trabzonspor 72 gol attı, Beşiktaş ise 62 kez fileleri havalandırdı.
Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.
İki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi ise Karadeniz ekibinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanırken maçı Beşiktaş, 2-1 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Batagov, Mustafa Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto
Beşiktaş: Ersin, Gökhan Paulista, Djalo, Rıdvan, Rashica, Ndidi, Orkun, Cerny, Toure, Abraham