Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sağanak altında basına kapalı antrenman gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, futbolcuların antrenmanda taktiksel çalışmalar yaptığı kaydedildi.
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