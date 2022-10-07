Trabzonsporlu futbolcu Maxi Gomez, Monaco maçının 11. dakikasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle özür diledi.

Uruguaylı golcü, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü maçta olan durum için gerçekten çok kötü hissediyorum, tüm takım arkadaşlarımdan ve tüm Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Ayrıca, asla rakibime vurmak gibi bir niyetimin olmadığını belirtmek istiyorum. Her zamanki desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ediyorum"