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Trabzonspor'da Orhan Ak kararı! Ertuğrul Doğan konuştu

Trabzonspor Asbaşkanı ve başkan adayı Ertuğrul Doğan, kulübü tekrar güzel günlere kavuşturmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Trabzonspor'da Orhan Ak kararı! Ertuğrul Doğan konuştu
AA

Hafta sonu yapılacak genel kurulda tek aday olarak yer alacak Doğan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Doğan, yönetim kurulu listesinin son şeklini Divan Başkanlık Kuruluna sunacaklarını belirterek, "Genel kurula tek listeyle giriyoruz, tek yürek çıkalım. Her zamankinden çok kenetlenmeye, desteğe ihtiyacımız var. Bu hiç kimsenin tek başına yapacağı bir iş değil." dedi.

Trabzonspor'u gerek ekonomik, gerekse sportif başarıya ulaştırmak için üzerlerine düşeni yapmaya gayret göstereceklerini vurgulayan Doğan, "Tüm camia birlik beraberlik içinde Trabzonspor'da yine güzel günler yaşamak istiyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Kulübün bulunduğu durumu biliyoruz, çözümlerini de biliyoruz. Camianın, kurulların yaptığı tavsiyeleri dikkate alarak bu süreçten hep beraber çıkacağız." diye konuştu.

- "Günde en az 10 saat sponsorlarla görüşüyorum"

Doğan, Trabzonspor'un yaşadığı ekonomik zorluğun üstesinden gelecek kaynakları oluşturma potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kimse merak etmesin. Açıklanan ve aciliyeti olan bu borcun üstesinden geleceğiz. Trabzonspor'a gelir getirici çalışmalarımız var. Bir taraftan bu sorunları çözerken, diğer taraftan sportif başarıdan da ödün vermeyeceğiz. Şu anda Ertuğrul Doğan'ın ilk yapacağı, parasal konuları çözmek. Günde en az 10 saat sponsorlarla görüşüyorum. Sponsorlardan olumlu cevap alıyoruz, almaya da devam edeceğimize inanıyorum. Trabzonspor, kimsenin cebine sığmaz. Bu, tek başına benim veya başka birinin halledeceği iş değil. İlk etapta acil ödenmesi gereken paranın büyük kısmı bulundu. Yönetim kurulundan da destek alınacak."

Yıllardır Trabzonspor'un içinde olduklarını, bordo-mavili kulübün spesifik problemlerinin de belli olduğunu dile getiren Doğan, "Sorunları kalıcı olarak çözmek için geliyoruz. Başarılı olursak devam ederiz ki buna inanıyoruz, olacağız da. Olamazsak, kulübün önünü açarız. Trabzonspor'un ekonomisini düzeltip, altyapısını düzenli, sürdürebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunları başardıktan sonra isteğimiz Trabzonspor'un yeniden şampiyon olması. Aksi halde başarı, geçici başarı olur. Bu şehir, taraftarlar, camia aynı şeyleri, mutlulukları yaşamayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Doğan, Trabzonspor'un kadro maliyetini düşüreceklerine dikkati çekerek, "Şu anda kadro maliyeti 37-38 milyon avro. Bu maliyeti 25 milyon avro seviyesine düşürmeyi hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

- Teknik direktör konusu kongreden sonra netleşecek

Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük görevinden ayrılan Abdullah Avcı'nın tekrar bordo-mavili takıma döneceğine ilişkin iddialara, "Ne Abdullah Avcı'nın böyle bir düşüncesi, talebi var, ne de yönetimin böyle bir düşüncesi var. Şu anda genel kurula kadar Orhan Ak ile devam ediyoruz. Yönetim kurulu henüz seçilmedi. Kongreden sonra yönetim kurulu kısa süre içinde yeni antrenörün kim olacağına karar verecek. Hoca konusunda tüm arkadaşların görüşlerini dinleyeceğiz, aramızda tartışacağız. Trabzonspor için en doğru kararı vereceğiz." yanıtını verdi.

Trabzon'un genlerinde futbol olduğunu, altyapının üretkenliğinin de mevcut durumda daha büyük önem kazandığını vurgulayan Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Altyapıda Double Pass firması ile çalışmalar gerçekleştirdik. Dünyanın bu alanda en büyük firması ile Abdullah Avcı döneminde anlaşmıştık. Altyapının önemi sadece Trabzonspor için değil, Türk futbolunun tamamı için geçerli. Bu maliyetlerle kulüp yönetmek her geçen gün daha zor hale geliyor. Trabzonspor'un 3 puanı deplasman masraflarını neredeyse karşılamıyor. Altyapıyı yeniden planlıyoruz. 2023 sonunda bu proje netleşecek. Tüm organizasyonlarıyla bu çalışmayı ortaya koymuş olacağız. Kalıcı çözümler peşindeyiz. Biz gerekli, doğru iletişimleri kamuoyuyla, taraftarlarımızla tabii ki sağlayacağız ama konuşmaktan ziyade iş yapacağız. Trabzonspor'un buna daha çok ihtiyacı var."

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