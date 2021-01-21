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Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'e hastanede ziyaret

Trabzonspor Kulübü´ne ait sosyal medya hesaplarından, "Sevinçlerimizi de, hüzünlerimizi de beraber yaşıyoruz! Çünkü biz, bir takımız" başlığıyla bir video paylaşıldı. Videoda talihsiz sakatlık geçiren Abdülkadir Ömür ziyaret edildiği görüntüler yer aldı

Trabzonspor'dan Abdulkadir Ömür'e hastanede ziyaret

Bordo-mavili kulüp tarafından paylaşılan videoda, 3-1 kazanılan İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi görüntüleri ve teknik direktör Abdullah Avcı´nın motivasyon konuşmasının yanı sıra, karşılaşmada sakatlanan Abdülkadir Ömür´ü takım arkadaşlarının hastanede ziyaretinden görüntülere yer verildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı´nın videoda yer alan motivasyon konuşmasında, "Çok zor, meşakkatli yollardan geldiniz. Bunun farkındasınız. 10 haftalık süreçte çok emek sarf ettiniz, çok mesafe kat ettiniz. Zorluklardan geçtiniz. Zor kazanıyoruz, kolay kazanamıyoruz. Ama oyunumuz gelişiyor. Oyun gelişirken iyi oyun mücadele, coşku, duygu, gol ve goller, skor ister. Allah yardımcımız olsun" şeklinde öğrencilerine seslendiği görüldü.

Ayrıca videoda, bordo-mavili futbolcuların sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür´ün ziyaretine de yer verilirken, genç oyuncunun da burada oldukça moralsiz olduğu görüldü. Ömür'ün İstanbul'daki kontrollerinde fibula kemiğinde bir kırık olduğu ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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