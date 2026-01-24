Trabzonspor'dan Galatasaray'a 'Oulai' yanıt!

Galatasaray Kulübü, Fatih Karagümrük maçı öncesi 42 numaralı Abdülkerim Bardakcı formasının yer aldığı bir görsel paylaşıp, "Soyunma odamız hazır." ifadelerini kullanırken, bu paylaşım Trabzonspor'da 42 numaralı formayı giyen Christ Oulai için bir transfer mesajı olarak algılandı.

Bordo-mavililer, Galatasaray'ın bu paylaşımına anında yanıt verdi.

Sarı-kırmızılıların söz konusu paylaşımını alıntılayan Trabzonspor Kulübü, "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir." ifadelerini kullandı ve 42 numarayı giyen Oulai'nin fotoğrafını paylaştı.