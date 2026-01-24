Habertürk
        Trabzonspor'dan Galatasaray'a 'Oulai' yanıt! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Galatasaray'a 'Oulai' yanıt!

        Trabzonspor, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christ Oulai için flaş bir paylaşım yaparak sarı-kırmızılılara göndermede bulundu. Fildişi Sahilli orta sahanın Türkiye içinde bir takıma transferinin kapıları da tamamen kapandı.

        Giriş: 24.01.2026 - 23:17 Güncelleme: 24.01.2026 - 23:17
        Trabzon'dan G.Saray'a 'Oulai' yanıt!
        Galatasaray Kulübü, Fatih Karagümrük maçı öncesi 42 numaralı Abdülkerim Bardakcı formasının yer aldığı bir görsel paylaşıp, "Soyunma odamız hazır." ifadelerini kullanırken, bu paylaşım Trabzonspor'da 42 numaralı formayı giyen Christ Oulai için bir transfer mesajı olarak algılandı.

        Bordo-mavililer, Galatasaray'ın bu paylaşımına anında yanıt verdi.

        Sarı-kırmızılıların söz konusu paylaşımını alıntılayan Trabzonspor Kulübü, "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir." ifadelerini kullandı ve 42 numarayı giyen Oulai'nin fotoğrafını paylaştı.

        TÜRKİYE İÇİNDEN BİR TAKIMA TRANSFER OLMAYACAK!

        Trabzonspor'un bu paylaşımı, kısa sürede gündem olurken, Oulai'nin Türkiye içinden bir takıma transfer olmassının da kapıları tamamen kapandı.

        Hasan Tuncel'in haberine göre Trabzonspor, Oulai için Türkiye içerisinden gelen tüm teklifleri reddetme kararı alırken, Fildişi Sahilli orta sahaya İngiliz devi Manchester City'nin talip olduğu belirtildi.

