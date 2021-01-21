Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Danny Rose'da mutlu sona ulaşmak üzere... Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İngiliz futbolcuya en ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiği öğrenilirken Danny Rose'un Karadeniz ekibinde forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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