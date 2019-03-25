Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı maçlarda sol gösterip, sağ vurdu. Bordo-mavililer attığı 45 golün 28'ini sağ ayakla, 10'unu ise sol ayakla attı. Bordo-mavililer kafayla 6 gol kaydederken 1 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Bu sezon en çok pas yapan ekiplerden olan Trabzonspor, 11 bin 827 pasta 9 bin 600 isabet sağlayıp yüzde 81.5 isabet oranı yakaladı.

6 golü ise kafa ile attı. 1 golü ise rakip kendi kalesine atarken, Karadeniz ekibinin en büyük silahı ise paslaşma oldu.

Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi alan Trabzonspor 43 puanla 4. sırada yer alıyor. Avrupa Kupaları'na katılma hesapları yapan Karadeniz ekibinin attığı gollerin büyük bir bölümünde oyuncular sağ ayağını kullandı. Bordo-mavililer hanesine yazdırdığı 45 golün 28'ini sağ ayak ile atarken, 10'unu ise sol ayakla kaydetti. 6 gol kafa vuruşlarından gelirken 1 golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

8 PENALTI KAÇTI

Trabzonspor'da bu sezon 3 oyuncu penaltı atışı kullandı. Bordo-mavililer 8 penaltı atışının 5'ini gole çevirdi. Sezonun ilk yarısında Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz, kullandığı 3 penaltı atışının 2'sini ağlara gönderirken 1 atıştan yararlanamadı. Rodallega ise kullandığı 4 penaltı atışında 2 kez isabet sağlayabildi. Arjantinli yıldız Sosa ise kullandığı tek penaltı atışını gole çevirdi.

35 GOL CEZA SAHASI İÇİNDEN

Trabzonspor bu sezon ligde oynadığı 26 maçta, 52 dakikada 1 gol attı. Bordo-mavililer söz konusu gollerin 35'ini ceza sahası içinde kaydetti. Ceza sahası dışından ise 10 gol atarken bu gollerin 2'si duran toptan geldi. Ayrıca bordo-mavililer engellenen şutlar hariç 303 kez kaleye şut attı. Bunların 145'i kaleyi buldu.

EN BÜYÜK SİLAHI PASLAŞMA

Trabzonspor'un bu sezonki en büyük silahlarından biri ise pas trafiğinde yakaladığı istatistik oldu. Yaşanan sakatlıklara rağmen önemli bir pas trafiği ortalaması yakalayan bordo-mavililer, bu alanda ligin lider takımlardan biri oldu. Yüzde 81.5 ortalamaya sahip olan Ünal Karaman'ın öğrencileri, verilere göre 11 bin 827 kez pas denemesi yaparken, 9 bin 600 kez isabetli pas yaptı.

11 OYUNCU GOLLE TANIŞTI

Trabzonspor'da bu sezon oynadığı lig maçlarında 11 oyuncu golle tanıştı. Rodallega 12, Nwakaeme 8, Ekuban 4, Sosa ve Novak 3, Abdulkadir Parmak, Onazi ve Abdulkadir Ömür 2, Vahid Amiri, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan 1 gol kaydetti.