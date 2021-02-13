Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK

STAT: Medical Park

SAAT: 16:00

HAKEM: Zorbay Küçük

YAYIN: BeIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Güray, Rashid, Jefferson, Maxim, Mirallas, Muhammet

TEKNİK DİREKTÖR: Ricardo Sa Pinto

Trabzonspor, 25. haftaya 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucundan topladığı 42 puanla 4. sırada girdi. Gaziantep ise 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 38 puana sahip ve 7. sırada.

Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, son 8 maçının 7'sini kazandı. Ricardo Sa Pinto yönetimindeki Gaziantep ise geçen hafta Göztepe karşısında ligde 4 maç sonra galibiyeti hatırladı.