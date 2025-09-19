Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Gaziantep FK maçına hazır! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Gaziantep FK maçına hazır!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 21:04 Güncelleme: 19.09.2025 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Gaziantep FK maçına hazır!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililerde kırmızı kart cezalısı olan Okay Yokuşlu, Gaziantep FK maçıyla cezası bitecek olan Christ Inao Oulai, antrenman eksiliği bulunan Benjamin Bouchouari ve tedavisi süren Cihan Çanak’ın forma giymesi beklenmiyor.

        TRABZONSPOR RAKİBİNE YENİLMEDİ

        Bu sezon evinde oynadığı maçları kaybetmeyen Trabzonspor, bugüne kadar Gaziantep FK’ya yenilmedi. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, bu sezon evinde 3 maçı da kaybetmedi.

        Bordo-mavililer, rakibiyle oynadığı 12 maçta 8 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor attığı 26 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        Trump ve Çin lideri Xi'den kritik görüşme
        Trump ve Çin lideri Xi'den kritik görüşme
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"