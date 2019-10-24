Trabzonspor Krasnodar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor Avrupa Ligi maçı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Rusya'nın Krasnodar ekibini konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında İspanya'nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında ağırladığı Basel'le ise 1-1 berabere kaldı. Krasnodar karşısında gruptaki ilk galibiyetini arayacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 132. maçını oynayacak. Bordo-mavililer, geride kalan 131 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 47 yenilgi aldı.

AVRUPA'DA 7. RANDEVU

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 7. maçına Krasnodar önünde çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eleyen bordo-mavililer, play-off turunda deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın, gruplara kalma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, grupta ise İspanya'nın Getafe takımına rakip sahada 1-0 yenilmiş, Basel'le de evinde 1-1'lik berabere kalmıştı.

KADRODA 3 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Ogeny Onazi, Caleb Ekuban ve Adbülkadir Ömür, Krasnodar karşısında forma giyemeyecek. Birinci derece uyluk ön adale zorlanması bulunan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in durumunun ise maç saatinde netleşmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor'un, maçta sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.