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Gervinho ve Bruno Peres, Trabzonspor'da!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer gündemlerinde bulunan Gervinho ve Peres'in transferlerinin bittiğini, bu oyuncuların önümüzdeki günlerde imzaya geleceğini söyledi

Gervinho ve Bruno Peres, Trabzonspor'da!
AA

Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından basın mensuplarına transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ağaoğlu, iki oyuncuyu kısa süre içerisinde imzaya getireceklerini belirterek, "Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde seyahat durumlarına bağlı olarak Gervinho ve Peres imzalamaya gelecekler. Biten iki transfer onlar." dedi.

Şu an görüşmelerinin devam ettiği 3 oyuncu daha bulunduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Öyle tahmin ediyorum ki bir 10 gün içerisinde onları da netleştiririz. Haziran ayının ilk haftasında onlar da imza atmış olurlar. 1 veya 5 Temmuz'da sezon hazırlıklarına tüm transferlerimizle başlamış olacağız. Bu sene provaydı, bizi önümüzdeki sene izlesinler." diye konuştu.

Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'e menajerler aracılığıyla teklif geldiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Çok büyük şansızlıklar yaşadı. İki sezon üst üste kolay kolay her futbolcunun kaldıramayacağı sakatlıklar yaşadı. Ona rağmen özellikle rehabilitasyon döneminde çok iyi ve disiplinli çalıştı, kendisini çok iyi hazırladı. Bugün itibarıyla milli takım aday kadrosuna da seçildi ki bunu yerden göğe kadar hak etti. Önemli bir değer, önemli bir futbolcu. Sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun önemli bir değeri. Abdülkadir Ömür ile alakalı menajerler vasıtası ile yoklamalar var ama herhangi bir kulüpten resmi teklif gelmiş değil. İlerleyen süreç içerisinde göreceğiz ama şu an gidecek oyuncu olarak gözüken en yakın Uğurcan Çakır var."

Ahmet Ağaoğlu, takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili olarak ise Abdullah Avcı'nın açıklamalarda bulunacağını belirterek, "Bugün itibarıyla hocamız maç bittikten sonra raporunu vereceğini söyledi. Hocanın raporu doğrultusunda biz de hareket edeceğiz. Onu yarın hocaya sorarsınız." şeklinde konuştu.

SÖRLOTH SÖYLENTİLERİ

Ağaoğlu, son günlerde ismi yeniden Trabzonspor ile anılan eski oyuncuları Alexander Sörloth ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Her oyuncudan Sörloth'un verdiği performansı beklerseniz biraz fazla iyimser olursunuz. Bu bir yerde takımın oyun sistemiyle de doğru orantılı bir şey. Sörloth gelir mi? gelebilir de. Şöyle gelebilir, 33 gol 11 asist yapan oyuncuyu gönderdik Leipzig'e, 5 gol 2 asiste takıldı kaldı. 22 milyon avro da para verdiler. İyi para verdiler, böyle giderse Sörloth'un piyasa değerini düşürecekler. Göndersinler buraya biz tekrar parlatalım. Palace'den buraya gelirken verdikleri paranın fazlasını kazandıracağımızı söylemiştik. O gün onlara 5 versek bayram ederdiler, şimdi 11 kazandılar. Tekrar değer kazandırma açısından aynı şey Leipzig ile neden olmasın. Çünkü oyuncunun hakkını veremediler. Ferrari'yi sıradan bir otomobil gibi kullandılar."

Caleb Ekuban'a da İtalya'dan bir iki kulüpten transfer teklifi olduğunu belirten Ağaoğlu, yönetim kurulu olarak bu konuyu da değerlendireceklerini söyledi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer gündemlerinde yer alan forvet oyuncusu Andreas Cornelius’un durumuyla ilgili olarak da "Oyuncunun maaşıyla alakalı sorun yok ama bonservisiyle ilgili bir sorun var. Parma ve Atalanta devrede. Aceleci karar vermeyeceğiz. Sadece alternatiflerinden birisi." ifadelerini kullandı.

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